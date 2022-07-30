Samanyolu Haber /Gündem / KHK zulmünün 6'ıncı yılında kamuda 6 bin kişiye ihraç iddiası /30 Temmuz 2022 20:49

KHK zulmünün 6'ıncı yılında kamuda 6 bin kişiye ihraç iddiası

Erdoğan rejimi kamuda ‘kıyım’ yapmaya devam ediyor. Bugün 375 sayılı KHK’nın geçici 15. maddesi uyarınca büyük bir kısmı Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere 6 bin kişinin ihraç edildiği ileri sürüldü. İhraç edilenler arasında hakkında soruşturma bile açılmayan isimlerin yanı sıra, beraat eden kamu görevlilerinin de olduğu iddia ediliyor.

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20 Temmuz darbesinin 6'ıncı yılında, kamuda yeni bir kıyım dalgası yaşandığı iddia ediliyor. İddianın kaynağı ise sosyal medyadan yayılan bilgiler. 

Adana Barosu’na bağlı avukatlardan Ali Osman Göçer, konuyla ilgili paylaşımında, “30/07/2022 tarihinde 375 sayılı KHK’nın geçici 35. Maddesi uyarınca başta Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere (4.000 civarı) çeşitli kurumlardan 6.000 kişi ihraç edilmiştir. Pek çoğuna son savunma için kanunda öngörülen asgari 7 günlük süre hakkı dahi tanınmamıştır. Geçici 35. Maddenin süresinin ayın 31’inde dolacak olması ihraçlardaki usulsüzlükleri arttırdı. Çoğu takipsizlik veya beraat almış bu kişilerin 60 gün içerisinde açacakları göreve iade davasında özellikle idarenin yaptığı bu usulsüzlüklere dikkat çekmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.



SAVUNMALARI BİLE ALINMAMIŞ
Avukat Cemil Çiçek ise “Bugün yaklaşık 6 bin memurun 375 sayılı KHK’ya dayanılarak ihraç edildiği bildiriliyor. 15 Temmuz’un üzerinden 6 yıldan fazla geçmiş, buna rağmen herhangi bir suçu olmayan (beraat etmiş) 6 bin aileyi bir gecede ekmeksiz, aşsız bırakmak vicdana sığar mı? Savunması bile alınmadan ihraç edilenler var. Olay çok üzücü ama bi o kadar da hukuksuz. İptal davası açtığınız zaman ben bu hukuka TAMAMEN aykırı kararların İDARE MAHKEMESİ tarafından iptal edileceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.


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