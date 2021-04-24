KHK zulmünün mimarlarından Selçuk'a net soru: Değdi mi?

Hakkındaki kesinleşmiş 2,5 yıllık hapis cezası kararının TBMM’de okutulmasıyla milletvekilliği düşürülüp ardından cezaevine konulan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi’nden avukatı aracılığıyla görüşlerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Gergerlioğlu’nun son paylaşımlarının hedefinde ise eski Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk vardı. Gergerlioğlu, bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ikiye ayrılan ve kendisine görev verilmeyen Selçuk’a özellikle KHK’lıların emekli edilmemesi ve İŞKUR nedeniyle iş bulamamaları nedeniyle eleştirilerde bulundu, “Bakanlık uğruna değdi mi?” diye sordu.





Gergerlioğlu’nun sosyal medya hesabındaki paylaşımda, “Değdi mi Zümrüt Selçuk? Aile Bakanıyken KHK’lı diye emekli etmediğin, İŞKUR’a kaydetmeyip işe girmesine engel olduğun binlerce KHK’lıya rağmen yine de bakanlıktan atıldın. Sorduğum binlerce sorunun birine bile cevap verememiştin. Bakanlık uğruna değdi mi? Nasıl hesap vereceksin?” ifadelerine yer verildi.





“BU VEBALLER YERDE KALIR MI?”





Eski bakan Selçuk’un, ‘binlerce vicdansız uygulamayı örtbas etmek adına’, SGK yetkililerin yargıdan muaf tutulması için meclisten yasa çıkarttığını kaydeden Gergerlioğlu, “Bu veballer yerde kalır mı? Zümrüt Selçuk, bakanlıktan alındı ama binlerce vicdansız uygulamanın hesabını vermekten kurtuldu mu? Görevden alınması, vicdansızlıktan mı, başka bir sebepten mi?” sorularını yöneltti.





“Bakan Selçuk döneminde, Çayırova fabrika yangını için verdiğim soru önergesine cevap alamadım” diyen Gergerlioğlu, “4 kişi ölmüştü. Cezalandırılan bir bakanlık görevlisi de olmadı. Bakanlığı böyleydi. Çürüme ve kokuşma için bir yasal süreç işletilmeyecek mi?” dedi.





“BAKAN OLMA KRİTERİ, ‘EN ÇOK VİCDANSIZLIK YAPMAYA’ GÖRE Mİ?”

Eski AKP Grup Başkanvekili, yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş’la ilgili de paylaşımda bulunan Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Mehmet Muş, Ticaret Bakanı olmuş. Bakan olma kriteri, ‘en çok vicdansızlık yapmaya’ göre mi? Muş, vekilliği döneminde, kaç bin vicdansızlığı örttü? Bakanların yolsuzluklar yaptığı bir dönemde, yolsuzlukları sorgulayan bir vekil olarak cezaevine atıldım. Toplum bu tabloyu görüyor mu?” değerlendirmesinde bulundu.



