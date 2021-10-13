Samanyolu Haber /Gündem / "KHK'lar hukuken yok hükmünde" /13 Ekim 2021 13:32

"KHK'lar hukuken yok hükmünde"

İdare Hukukçusu Prof. Dr. Metin Günday, Ali Babacan’ın açıklaması sonrası yaptığı değerlendirmede, “Eğer böyle ise, bu KHK hukuken ‘yok’ hükmünde, OHAL Komisyonu’nun bunlara dayalı red kararları da geçersiz!” ifadelerini kullandı.

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İdare Hukukçusu Prof. Dr. Metin Günday, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ‘KHK’larla ilgili açıklaması üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Babacan, “Benim hükümetten ayrıldığım dönemde Bakanlar Kurulu’nda boş kağıtlar imzalanıyordu, en son üstü dolduruluyordu. KHK’larda da böyle…” itirafında bulundu.
 
Metin GÜnday, söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Günday, “Sn. Ali Babacan’ın açıklamalarına göre, kamu görevinden ihraçları da öngören OHAL KHK’leri bakanların boş kağıtlara imzaları alındıktan sonra hazırlanıp yürürlüğe konulmuş… Eğer böyle ise, bu KHK hukuken “yok” hükmünde, OHAL Komisyonu’nun bunlara dayalı red kararları da geçersiz!” ifadelerini kullandı.


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