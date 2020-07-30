KHK'lar sonrası hayatını kaybeden 533 kişi kayıt altına alındı

Bitenhayatlar.com platformları sözcüsü Gökhan Bozkuş KHK süreci sonrasında hayatını çeşitli sebeplerle kaybeden insanların yaşamlarını kayıt altına alıyor. Sitenin sözcüsü Bozkuş KHK Tv’den Berna Kavaklı’nın sorularını yanıtladı.







Toplumun farklı kesimlerine geçmiş dönemler de de benzer zulümlerin yapıldığını aktaran Bozkuş şunları söyledi:





“Bizim yaptığımız çalışma 5 yıllık bir tabloyu anlatıyor. Bu sayfa toplum tarafından ötekileştirilmiş vefat edenlerin sayfasıdır. Sabahattin Ali kitap ve şiir yazdığı için ötekileştirilmişti. O’da sınırdan geçerken öldürülmüştü. Kürk Mantolu Madonna’nın yazarı bugün öldürülseydi O’nu da sitemize koyacaktık. Nazım Hikmeti de koyacaktık”