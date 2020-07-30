Samanyolu Haber /Gündem / KHK'lar sonrası hayatını kaybeden 533 kişi kayıt altına alındı /30 Temmuz 2020 13:57

KHK'lar sonrası hayatını kaybeden 533 kişi kayıt altına alındı

KHK sonrası çeşitli sebeplerle hayatını kaybeden insanları kayıt altına alan bitenhayatlar.com sitesi sözcüsü Gökhan Bozkuş, KHK sonrası şu ana kadar 533 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Bunun içinde Meriç’ten geçerken boğulanlar, intihar edenler, kanserden ve çeşitli hastalıklardan vefat eden kişiler bulunuyor.

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Bitenhayatlar.com platformları sözcüsü Gökhan Bozkuş KHK süreci sonrasında hayatını çeşitli sebeplerle kaybeden insanların yaşamlarını kayıt altına alıyor.  Sitenin sözcüsü Bozkuş KHK Tv’den Berna Kavaklı’nın sorularını yanıtladı.

Toplumun farklı kesimlerine geçmiş dönemler de de benzer zulümlerin yapıldığını aktaran Bozkuş şunları söyledi:

“Bizim yaptığımız çalışma 5 yıllık bir tabloyu anlatıyor.  Bu sayfa  toplum tarafından ötekileştirilmiş vefat edenlerin sayfasıdır. Sabahattin Ali kitap ve şiir yazdığı için ötekileştirilmişti. O’da sınırdan geçerken öldürülmüştü. Kürk Mantolu Madonna’nın yazarı bugün öldürülseydi O’nu da sitemize koyacaktık. Nazım Hikmeti de koyacaktık”
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