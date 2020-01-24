KHK'lı asker camide kendini astı

Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, intihar iddiası ile ilgili, "KHK’lı asker Adem Gürbüz, bir caminin avlusunda kendisini asarak intihar ediyor. Herhalde insanlar için hayatını sonlandırmaya karar verdirecek en tehlikeli gerekçe, adalete ve geleceğe dair ümitlerinin olmamasıdır. Suskun kalmamalıyız. Yitip giden her canın vebali omuzlarımızda" ifadelerini kullandı.















Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, hazırladığı OHAL raporunda, 46 KHK mağdurunun intihar ederek yaşamına son verdiğini duyurmuştu.





2019 Temmuz ayında Ağbaba'nın açıkladığı rapora göre, intihar edenler arasında bir savcı bir kaymakam, bir doçent, iki emniyet müdürü ve iki yarbay da bulunuyor.





Raporda şu ifadeler dikkat çekti:





"OHAL ihlallerini incelemek üzere kurulan komisyon, mağduriyetleri onaylayan bir noter işlevi görmektedir. Komisyona 28 Haziran 2019 itibariyle yapılan 126 bin 200 başvurunun 77 bin 900’ü karara bağlanmış ve bunların sadece 6 binini kabul edilmiştir. Yüzde 93 başvuru ise reddedilmiştir.





KHK’lıların pasaportlarına herhangi bir hukuki gerekçe olmaksızın el konulmuş, vatandaşlarımızın seyahat özgürlükleri kısıtlanmıştır. Bu keyfi bir uygulama OHAL sonrasında geçen 1 yılı aşkın sürede de hala çözülememiştir. KHK’lılar günlük hayatta maruz kaldıkları baskının yanı sıra, haksız ve hukuksuz bir şekilde işlerinden atılmış, şimdi de iş bulamamakta ya da son derece zor şartlarda çalışmaktadır. Bu umutsuzluk ve zor şartlarda yaşama zorunluluğu KHK’lıları intihara sürüklemektedir."