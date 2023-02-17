Samanyolu Haber /Gündem / KHK'lı astsubay enkaz altından can kurtarıyor /17 Şubat 2023 14:45

KHK'lı astsubay enkaz altından can kurtarıyor

KHK mağdurları depremzedelere el uzatmaya devam ediyor. Son örneği enkaz altından çok sayıda kişiyi canlı olarak kurtarmayı başaran eski astsubay Mazlum Hattuza oldu.

KHK'lı astsubay enkaz altından can kurtarıyor

15 Temmuz sonrasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilen birçok mağdur, depremzedelere yardım etmek için gönüllü oldu. Kimisi deprem bölgesinde kimisi ise bulunduğu yerde depremzeledelerin dertlerine derman olmak için büyük çaba harcadı. İşte onlardan biri de KHK mağduru Astsubay Mazlum Hattuza oldu. 

Eski Jandarma Astsubayı Mazlum Hattuza, Cüneyt Özdemir'in deprem bölgesinde yaptığı çekim esnasında kameralara takıldı. Özdemir'in mikrofon uzattığı Mazlum Hattuza, eski bir astsubay olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak katılmak için Tatvan'dan geldiğini söyledi. Meslekte iken arama-kurtarma çalışmalarına katıldığını belirten Hattuza'nın yanında bazı devre arkadaşları da vardı.   

Hattuza, arkadaşının anne ve babasının yanı sıra çok sayıda insanı göçük altından canlı olarak kurtarmayı başardıklarını anlattı. 

Duyduğu fedakarlıklar karşısında büyük bir şaşkınlık ve memnuniyet yaşadığı gözlenen Cüneyt Özdemir, KHK mağduru astsubay Hattuza'yı tebrik etti. 
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KHK'lı astsubay enkaz altından can kurtarıyor

KHK'lı astsubay enkaz altından can kurtarıyor

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