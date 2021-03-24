Samanyolu Haber /Gündem / KHK'lı çifte ters kelepçe zulmü /24 Mart 2021 15:53

KHK'lı çifte ters kelepçe zulmü

Hizmet Hareketi'ne üye oldukları gerekçesiyle hapis cezaları bulunan ihraç 4. sınıf emniyet müdürü ile ihraç fen bilgisi öğretmeni eşi Ankara'da evlerinin önünde gözaltına alındı. Anadolu Ajansı ise gözaltındaki çiftin karakolda ters kelepçeli fotoğraflarını servis etti.

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Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hizmet Hareketi üyesi olma suçlaması ile aranan eski 4. sınıf emniyet müdürü Murat B. ile eşi eski fen bilgisi öğretmeni Çiğdem B’nin Güzelyaka Mahallesi 562. Sokak’taki bir binada kaldıklarını belirledi.

Adrese yakın bir yerde beklemeye başlayan ekipler, bir süre sonra evlerine gelen çifti gözaltına aldı. Genel Bilgi Toplaması (GBT) kontrolünde Murat ve Çiğdem B’nin, haklarında yakalama kararı bulunduğu teyit edildi. 
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen Murat ve Çiğdem B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Murat B’nin, ihraç edildiği 2016’da Milas İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Eşiyle aynı dönemde ihraç edilen Çiğdem B’nin hakkında ise 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi.
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