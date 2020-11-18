KHK'lı diye seracılık kursuna bile alınmadı

Dersim'de yaşayan Nebi Toylak, Pertek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açtığı seracılık konulu kursa başvurdu. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen Toylak sadece bir gün kursa gidebildi. Kurs dönüşü ilçe tarım müdürlüğünden Toylak'a, telefon geldi: Kursa artık gelmeyin!





Gazeteduvar'da Ahcı Bişkin imzasıya yer alan haberde, bunun nedenini öğrenmek için ilçe tarım ve orman müdürlüğüne giden Toylak, buradan Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) yönlendirildi. İşkur'dan Toylak'a, "KHK ile ihraç edildiğiniz için" yanıtı verildi. Toylak yaşadıklarının kabul edilir olmadığını söyleyerek, “Biz bu ülkenin vatandaşı değilsek bunu bize açık bir şekilde söyleyin” diyor.





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'Kursa gelmeyin' yanıtını alan Toylak, İŞKUR'dan kendisine söylenilen, 'KHK'li olduğunuz için kurs kaydınız kabul edilmemiştir' sözünü yazılı istedi. Ancak İŞKUR'daki yetkili Toylak'a bunun mümkün olmadığını söyledi. Toylak bu kez de, Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne dilekçe verdi. Toylak, dilekçesinde kursa kabul edilmemesinin sebebini yazılı isterken bir KHK'linin İşkur'un açtığı kursa kayıt yapıp yapamayacağını da sordu.





'BU ÜLKENİN VATANDAŞI DEĞİL MİYİZ?'







Toylak, “Bir kursu almam neden bu kadar sorun oluşturuyor anlayamıyorum” diyerek duruma tepkisini dile getiriyor. Yaşananlardan dolayı acı duyduğunu belirten Toylak şunları söyledi: “Bu ülkede oy kullanan KHK'lilerin oylarının sayılıp sayılmayacağı bile tartışma konusu oldu. KHK'li belediye başkanlarına mazbataları verilmedi. Bu yaşananlar insana acı veriyor. Suçumuz nedir? Bu sorunun yanıtını bize versinler. Seracılık kursuna gitmem bile KHK nedeniyle engelleniyor. Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Eğer bizi bu ülkenin vatandaşı olarak kabul etmiyorlarsa açıkça bize bunu söylesinler. Bize bunu söylesinler ki biz de cezamız neymiş onu anlayalım. Eğer bize, 'Siz bu ülkenin vatandaşısınız' diyeceklerse de acil bir şekilde adalet talebimiz karşılansın.”





BAKANA SORULAR: YASA VE YÖNETMELİK VAR MI?





HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Toylak'ın yaşadığı bu sorunu Meclis gündemine taşıdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sorular soran Gergerlioğlu, KHK'lilerin İşkur kurslarına kayıt yapamayacağına dair bir düzenleme mi yapıldığını sordu. Gergerlioğlu, Selçuk'un şu sorulara yanıt vermesini istedi:





- KHK ile işten çıkarılan yurttaşların İŞKUR tarafından kurs başvurularının kabul edilmediği iddiaları doğru mudur? Eğer bu iddia doğruysa KHK ile işten çıkarılan yurttaşların İşkur’da kurs başvurularının kabul edilmemesinin nedeni nedir?





- Eğer bu iddialar doğruysa bu konu hakkında çıkarılmış bir yasa veya yönetmelik var mıdır?







- Son 4 yılda KHK ile işten çıkarılan kaç yurttaş İşkur bünyesinde kurs programına başvuru yapmıştır?