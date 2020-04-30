KHK'lı diye yeşil kartı iptal ettiler

Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) ihraç edilen H.Ü. ve ailesinin yeşil kartı iptal edildi. Şeker, tansiyon, kalp, uyku apnesi gibi kronik rahatsızlıkları bulunan H.Ü., yeşil kartının iptal edilmesindeki nedeni öğrenmek için yetkili kurumlara itiraz etti. Gelir tespiti için kaymakamlıktan, H.Ü. ailesinin evine gelen görevliler H.Ü.’nün eşine, ‘Eşiniz neden ihraç edildi, ne zaman ihraç edildi, cezaevinde kaldı mı?’ gibi sorular yöneltti. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Aile, Çalışma ve Sosyal ve Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a ailenin yeşil kartının neden iptal edildiğini sordu.







SOSYAL YARDIM YOK, YEŞİL KART İPTAL…





Hacı Bişkin'in Gazete Duvar'da yer alan haberine göre, H.Ü, ihraç edildikten sonra hastanede ücretsiz tedavi olmak için yeşil kart başvurusunda bulundu. Bir süre sonra H.Ü.’nün bu başvurusuna olumlu yanıt verildi. Ancak birkaç ay sonra ailenin yeşil kartı iptal edildi. H.Ü. duruma itiraz ederek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na dilekçe yazdı. Bir süre sonra vakıftan yetkililer incelemelerde bulunmak için H.Ü.’nün Aydın’daki evine geldi. Buradaki bir görevli H.Ü.’nün eşine, ‘Eşiniz neden ihraç edildi, cezaevinde kaldı mı, ne zaman ihraç edildi’ gibi birçok soru yöneltti. Bu soruların ardından görevliler evden ayrıldı. Ancak aileye yeşil kartları geri verilmedi.





İKİNCİ BAŞVURUYA ‘MUHTAÇ OLMAMA’ NEDENİYLE RET





H.Ü., maddi sorunlar yaşadığı için bu sefer de çocuk yardımı almak için başvuruda bulundu. Ancak ailenin bu talebi de reddedildi. H.Ü. bu sefer de korona virüsü nedeniyle hükümetin ihtiyacı olan ailelere yaptığı bin liralık yardımdan faydalanabilmek için e-Devlet üzerinden başvuru yaptı. H.Ü.’nün bu başvurusu da gerekçe gösterilmeksizin kabul görülmedi. H.Ü. aynı yardımdan yararlanmak için ikinci kez başvurusunu yaptı. Bu kez de muhtaçlık şartlarını taşımadığı gerekçesiyle reddedildi. H.Ü., ihraç edildikten sonra herhangi bir SGK’lı işte çalışmadığını söyleyerek, “O zaman yardıma kimler muhtaç?” diye sordu.





‘VİCDANIMIZI YARALIYOR’





Şu an hiçbir sağlık güvenceleri olmadığını söyleyen H.Ü., Aydın Valiliği, kaymakamlık ve Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi’ne de başvurularda bulundu. H.Ü. bütün kapıların yüzüne kapanmasına şöyle tepki gösterdi: “Biz bu vatanın evladıyız. Bu vatanın vergisini yıllarca ödedik, ödemeye devam ediyoruz. Bu topraklarda doğduk, bu toprakların çocuğuyuz. Bize bu şekilde davranmaları vicdanımızı yaralıyor.”





BAKANA SORULAR: AİLENİN YEŞİL KARTI NEDEN İPTAL EDİLDİ?





HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal ve Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a ailenin yardım taleplerinin neden reddedildiğini ve yeşil kartın iptal edilmesindeki amacı sordu. Gergerlioğlu, Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu sorulara yanıt istedi:





– H.Ü.’nün eşi ve çocukları için sosyal yardım talebinde bulunduğu ve reddedildiği iddiaları doğru mudur?





– Eğer bu iddia doğruysa aile neden sosyal yardım alamamaktadır, ailenin yeşil kartı neden iptal edildi, aile KHK ile kamu görevinden ihraç olduğu için mi reddedilmiştir?





– Son 4 yılda sosyal yardım almak isteyip de alamayan yurttaş sayısı kaçtır?