KHK'lı Doçent, işçi olarak çalıştığı fabrikada hayatını kaybetti

Tunceli Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edilen akademisyen Doç. Dr. Mustafa Çamaş, Samsun Organize Sanayi Bölgesi’nde çalıştığı iş fabrikasında hayatını kaybetti.





Olay, dün saat 09.30 sıralarında Tekkeköy ilçesinde bulunan Organize Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sünger üretimi yapan bir iş yerinde çalışan Mustafa Çamaş’ın üzerine, halatı kopan vinç kolu düştü. Tonlarca ağırlıktaki demir yığının altına kalıp ağır yaralanan Çamaş’ı gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.





İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Mustafa Çamaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mesai arkadaşlarını yasa boğan olayın ardından Çamaş’ın cansız bedeni, otopsi için ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.





Doç. Dr. Mustafa Çamaş’ın 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan 672 sayısı KHK ile Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ndeki ihraç edildiği belirtildi.



