Samanyolu Haber /Gündem / KHK'lı doçentin yürek burkan ölümü /24 Mart 2021 15:04

KHK'lı doçentin yürek burkan ölümü

KHK ile üniversiteden atılan Doç. Dr. Mustafa Çamaş, çalıştığı inşaatta can verdi. Çamaş’ın SCI Index’ine giren 24 araştırması ve atıfta bulunulan uluslararası 232 makalesi vardı.

SHABER3.COM

Araştırmaları ve makaleleri uluslararası alanda kabul gören KHK’lı akademisyen Doç. Dr. Mustafa Çamaş, inşaat işçisi olarak çalıştığı Samsun’da hayatını kaybetti. Vinç kolunun altında kalarak feci şekilde can veren Çamaş’ın ölümü herkesi yasa boğdu.

Bold'un haberine göre olay, 22 Mart 2021 tarihinde Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan Organize Sanayi Sitesi’nde sünger üretimi yapan Gelişim Sünger A.Ş.’de saat 09.30’da meydana geldi. 41 yaşındaki Mustafa Çamas, halatı kopan vinç kolunun altında kalarak can verdi.

Tonlarca ağırlıktaki demir yığının altına kalıp ağır yaralanan Çamaş’ı gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Mesai arkadaşlarını yasa boğan olayın ardından Çamaş’ın cansız bedeni, otopsi için ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN İHRAÇ EDİLDİ

Biyomühendislik alanında araştırmalar yaparken 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan 672 sayısı KHK ile Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden ihraç edilen Mustafa Çamaş’ın, bilimsel araştırmaların yayınladığı uluslararası Science Citation Index‘ine giren 24 araştırması, makalelerine ise 232 atıf vardı. Türkiye’de 68 rektörün Index’e giren hiç yayınının olmadığı, 72 rektörün ise makalelerine hiç atıf olmadığını biliniyor.

Mustafa Çamaş’ın cenazesi dün ikindi vaktinde Samsun Çarşamba Yenikışla Köyü’nde defnedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber KHK'lı doçentin yürek burkan ölümü Sonraki Haber >>

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

Köyü fareler bastı

Köyü fareler bastı

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

"Namaz kılmasına da, üzerini giymesine de izin vermediler"

Gergerlioğlu'na Meclis'te abdest alırken gözaltı

Gergerlioğlu'na Meclis'te abdest alırken gözaltı

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:11:30