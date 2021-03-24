KHK'lı doçentin yürek burkan ölümü

Araştırmaları ve makaleleri uluslararası alanda kabul gören KHK’lı akademisyen Doç. Dr. Mustafa Çamaş, inşaat işçisi olarak çalıştığı Samsun’da hayatını kaybetti. Vinç kolunun altında kalarak feci şekilde can veren Çamaş’ın ölümü herkesi yasa boğdu.







Bold'un haberine göre olay, 22 Mart 2021 tarihinde Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan Organize Sanayi Sitesi’nde sünger üretimi yapan Gelişim Sünger A.Ş.’de saat 09.30’da meydana geldi. 41 yaşındaki Mustafa Çamas, halatı kopan vinç kolunun altında kalarak can verdi.







Tonlarca ağırlıktaki demir yığının altına kalıp ağır yaralanan Çamaş’ı gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Mesai arkadaşlarını yasa boğan olayın ardından Çamaş’ın cansız bedeni, otopsi için ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.





TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN İHRAÇ EDİLDİ





Biyomühendislik alanında araştırmalar yaparken 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan 672 sayısı KHK ile Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden ihraç edilen Mustafa Çamaş’ın, bilimsel araştırmaların yayınladığı uluslararası Science Citation Index‘ine giren 24 araştırması, makalelerine ise 232 atıf vardı. Türkiye’de 68 rektörün Index’e giren hiç yayınının olmadığı, 72 rektörün ise makalelerine hiç atıf olmadığını biliniyor.





Mustafa Çamaş’ın cenazesi dün ikindi vaktinde Samsun Çarşamba Yenikışla Köyü’nde defnedildi.