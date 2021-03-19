KHK'lı işçiler hukuk mücadelesini kazandı

Bitlis'in Tatvan Belediyesi’nde çalışan Erhan Koç, Gülbahar Aslaner, Erkan Akbay, Bilgen Yetişkin, Emrullah Akten, Mehmet Şirin Baran, Hanifi Baran ve Kamuran Sarı, 2017 tarihinde Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işten çıkarıldı. "Örgütle iltisaklı oldukları" iddiasıyla işlerine son verilen 8 işçi, bunun üzerine avukatları aracılığıyla Tatvan 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne işe iade talebiyle dava açtı. Mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) da aralarında bulunduğu 12 kurumdan 8 isme dair "suç kayıtları yoktur" yanıtlarına rağmen talebi reddetti.





'İŞE İADE' TALEBİ KABUL EDİLDİ





Mezopotamya Ajansı’ndan Müjdat Can’ın haberine göre 8 işçi daha sonra Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Ancak Erzurum 6'ncı Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı “usul ve yasaya uygun” bularak, talebi esastan reddetti. İstinafın kararına rağmen hukuk mücadelelerini sürdüren 8 işçi, bu kez de "adil yargılanma hakkının ihlali" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. AYM, başvuruyu oy birliğiyle kabul ederek, “yargılanma hakkının ihlal edildiğine" karar verdi.





AYM’nin kararı üzerine Tatvan 1’nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılan yargılamada işçiler hakkında olumlu karar verildi. Mahkeme, “Davanın işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine” kararı verdi.





AV. ORAK: EMSAL NİTELİKTE





Mahkemenin verdiği kararı değerlendiren işçilerin avukatı Diyar Orak, bundan sonraki süreçte belediyenin yerel mahkemenin verdiği karara karşı istinafa başvuru hakkının olduğunu aktardı. Olası başvurunun reddi sonrası müvekkilleri için belediyeye "işe iade" talebiyle başvuru yapacaklarını belirten Orak, AYM sonrası yerel mahkeme tarafından verilen kararın ihraç edilen diğer işçiler için emsal nitelikte olduğunu kaydetti.