KHK'lı öğretmen elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

Yalova’da öğretmenlik yaparken KHK ile ihraç edilen matematik öğretmen Celal Bahadır, kaynak yaparken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti. İşini kaybettikten sonra bir yıl hapis yatan Bahadır’ın cenazesi yarın (10 Ağustos 2020) Yalova Çiftlikköy Sultaniye Camii’nden kaldırılacak. 45 yaşındaki Celal Bahadır evli ve 3 çocuk babasıydı. Kaynak makinesiyle boru kaynatırken elektrik akımına kapılan Bahadır, ihraç edilince mandıra kurmuş süt, yumurta üretiyordu.







KHK PLATFORMU GÖNÜLLÜSÜYDÜ





Celal Bahadır ölüm haberini HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından böyle duyurdu:





“Yalova KHK Platformu gönüllülerinden, ihraç matematik öğretmeni Celal Bahadır. Evinin önünde kaçak elektrik akıma kapılması sonucu vefat etti. Cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Yalova Çiftlikköy Sultaniye Camii’nden kaldırılacaktır.”





Üç yıl önce ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Bahadır’ın dosyasını Yargıtay bozmuştu.



















