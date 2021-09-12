KHK'lı öğretmen sahnedeki Babacan'a seslendi: Bu zulme ortak olacak mısınız?

DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın İstanbul Sancaktepe’de parti binası açılışı sırasında konuşma yaparken araya giren KHK’lı öğretmen Yurdagül Şahin Demir, KHK’lıların uğradığı haksızlıkları haykırdı, çocuklarının bile fişlendiğini belirterek, “Zulme ortak olmayın” diye seslendi.





Babacan’ın konuşması sırasında araya giren KHK’lı Yurdagül Şahin Demir, KHK’lıların uğradığı haksızlıkları dile getirdi. Yanındaki kızını göstererek, “Gördüğünüz bu kız karnımdaydı ihraç edildiğimde. Şu anda 5 yaşında, okula başladı” dedi. Demir, “Şu anda insanlar KHK zulmünden ölüyorlar. OHAL komisyonu KHK’lılar öldükten sonra iade ediyor. Çocuklarımız KHK nedeniyle fişlenmiş durumda. Bu zulme ortak olmayın. Bu adaletsiz durumu düzeltin” ifadelerini kullandı.





‘KHK’LILARLA İLGİLİ NE TÜR BİR RÜZGAR ESTİRECEKSİNİZ, MERAK EDİYORUM’





KHK’lı öğretmen Yurdagül Şahin Demir’in Babacan’a söyledikleri şu şekilde: “Ben ihraç kamu emekçilerinden biriyim. İsmim Yurdagül Şahin. 686 sayılı KHK’yla ihraç edildim. Sorgusuz, sualsiz, haksız hukuksuz bir şekilde ihraç edildim. Gördüğünüz bu kız karnımdaydı ihraç edildiğimde (yanındaki kızını göstererek) şu anda 5 yaşında, okula başladı. OHAL İnceleme Komisyonu hala benim dosyamı inceliyor. Beş yıl oldu. Beş yılda 800 arkadaşımız hastalıktan, kanserden, iş kazasından öldü. 100 arkadaşımız intihar ederek öldü. OHAL İnceleme Komisyonu, öldükten sonra 10 arkadaşımı göreve iade etti, dalga geçer gibi. Biz bu beş yıllık süreçte kimseye derdimizi anlatamadık. Bunlardan birisi de sizlersiniz. Madem DEVA rüzgarı estireceksiniz, KHK’lılarla ilgili ne tür bir rüzgar estireceksiniz, onu merak ediyorum. Sadece biz KHK’lılar olarak çekmiyoruz bu zulmü, gelecekte benim kızım KHK’lı kızı olduğu için şu anda fişlenmiş durumda. Bu zulme ortak olmayınız. Bu zulme sessiz kalmayınız. Bu bir zulümdür, bu bir suçtur. Bize yönelik 132 hak ihlali yaşandı.”





‘BU ZULME ORTAK OLACAK MISINIZ? SESSİZ OLACAK MISINIZ?’





Babacan’ın “Kızınızın adı ne?” sorusu üzerine, “Bahar. Bahar gibi binlerce çocuk var. Daha dün Ankara’da bir KHK’lının çocuğu intihar etti babasına yaşatılanlardan dolayı. Sizler bu zulme ortak olacak mısınız? Sessiz olacak mısınız? KHK’lılarla ilgili plan yapmayı düşünüyor musunuz?” diye sordu.





BABACAN: CİDDİ BİR ADALETSİZLİK VAR, ZULÜM VAR





DEVA Partisi lideri Ali Babacan ise KHK’lı öğretmenin konuşmasını sonuna kadar dinleyerek, “Biz KHK’lı vatandaşlarımızın feryadını duyuyoruz. Ciddi bir adaletsizlik var, bir zulüm var, mağduriyet var. Hepsini biliyoruz. Ve inşallah bu seçimlerden sonra kurulacak hükümette öncelikle ele alınacak bir konu olacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Bahar kendinden emin adımlarla, güzel bir geleceğe doğru başı dik yürüyecek, hiç endişeniz olmasın” karşılığını verdi.