KHK'lı öğretmen, vefatından iki yıl sonra göreve iade edildi

Eşiyle birlikte 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Din Kültürü Öğretmeni Musa Yürükçü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 12 Haziran 2019’da ruhunun ufkuna yürüyen merhum Emine Yürükçü’nün görevine iade edilip atamasının yapıldığını duyurdu.







”SUÇUMUZ İYİ İNSAN OLMAKTI, YAŞADIĞIMIZ ACIYI YAŞAMADAN ÖLMEYİN”





Musa Yürükçü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:





“Ve beklenen gün geldi. Eşim Emine Yürükcü vefatından iki yıl sonra görevine iade oldu. Kanser hastalığından dolayı yüzde 90 engelli raporu olan hasta bir insanı sadece sendika üyeliği bahanesiyle görevden atanlar. Eşimin çocuklarımın ve benim yaşadığım acıları ve sıkıntıları yaşamadan ölmeyin. Suçu olmasa atılmazdı diyen vicdansızlar onlayn mı. Suçunuz yoksa görevinize dönersiniz diyenler geç gelen adalet, adalet değildir. Suçumuz iyi insan olmaktı. Ve bu topraklarda iyilik mutlaka cezalandırıyor.’’







