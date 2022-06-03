KHK'lı öğretmen Zomm'dan özel ders verdiği için gözaltına alındı

Ordu’dan Kastamonu’ya götürülen Ordu KHK’lılar Platformu’nun sözcüsü Ulutepe’nin, Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında Zoom üzerinden özel ders verdiği için gözaltına alındığı öğrenildi. Eşi de 5,5 yıl hapis yatan Ulutepe’nin bir çocuğu bulunuyor.







Platformun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “KHK’lı öğretmen Narin Ulutepe’nin hukuksuz bir şekilde gözaltına alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Başka bir çalışma imkanı olmayan KHK’lı bir öğretmenin Zoom’dan özel ders vermesi suç olamaz. Ailesinin geçimini sağlamaya çalışan Narin öğretmen yalnız değildir.” denildi.





11 yıllık öğretmenken ihraç edilen Narin Ulutepe Ordu’da bir yerel gazeteye verdiği röportajda “Ve sen KHK’lı arkadaşım artık korkularını bir kenara bırak. Bizim kaybedecek bir canımız kaldı. Mücadele etmezsek haklarımızı, özgürlüğümüzü geri alamayacağız. KHK platformlarıyla görünür, şeffaf bir mücadele gerçekleştiriyoruz. Her yerde söylüyoruz, KHK’lar gidecek biz işimize ve özgürlüğümüze kavuşacağız.” demişti.