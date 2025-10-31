Samanyolu Haber /Gündem / KHK'lı öğretmenden ibretlik ders: Biz çalmayız, alınanı yerine koyarız /31 Ekim 2025 18:00

KHK'lı öğretmenden ibretlik ders: Biz çalmayız, alınanı yerine koyarız

KHK’lı öğretmen, döviz bürosunun fazladan verdiği 4 bin doları iade etti: Biz çalmayız, alınanı yerine koyarız. Çorlu'da KHK'lı öğretmen Turan Becene, döviz bürosundan 6.500 dolar almak istedi, ancak eve gittiğinde 10 bin 5 yüz dolar verildiğini fark etti. Fazladan verilen 4 bin doları geri götürüp döviz bürosuna iade eden Becene, "Duygusal anlar yaşadılar. ‘Hocam çay, kahve, yemek ne istersiniz?’ dediler. ‘Dua edin yeter’ dedim ve çıktım" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde KHK’lı öğretmen Turan Becene’nin döviz bürosunda aldığı doların kendisine fazladan verildiği görmesi ile yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

Becene, yaşadığı olayı sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

“KHK’lının en kötüsü benim, gerisini siz düşünün. Bugün dövizciden 6.500 dolar aldım. Bana yanlışlıkla 10.500 dolar vermişler. Evde fark ettim, geri dönüp dükkâna gittim. Duygusal anlar yaşadılar. ‘Hocam çay, kahve, yemek ne istersiniz?’ dediler. ‘Dua edin yeter’ dedim ve çıktım.”

“DEVLET BİZİM GİBİ İNSANLARI İHRAÇ ETTİ, HERKES DE BUNA ÇANAK TUTTU”

TR724’ten Sevinç Özarslan’ın haberine göre; olay dün Çorlu’daki Aykoçoğlu Döviz Ofisinde meydana geldi. Becene, 6.500 dolar almak isterken veznedeki görevlinin yanlış sayım yaptığını, kendisine 10.500 dolar verildiğini fark etti. Evde zarftaki parayı sayınca hatayı anlayan öğretmen, kısa süre sonra ofise dönerek durumu bildirdi.



“Para eksiğiniz var mı?’ diye sordum,” diyen Becene, çalışanların moralsiz olduğunu ve kasada 4 bin dolar açık bulunduğunu öğrendiğini anlattı.

Parayı iade ettikten sonra ofis çalışanlarının büyük sevinç yaşadığını söyleyen Becene, “Biz KHK’lıyız. Devlet bizim gibi insanları attı, birçok insan da buna sessiz kaldı. Ama biz çalmayız, alınanı yerine koyarız” ifadelerini kullandı.

6 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS YATTI

Osmaniye’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Şehit Yasemin Tekin Lisesi’nde görev yaparken 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) edilen Turan Becene, Mayıs 2016’da tutuklanmasına rağmen 15 Temmuz’dan sonra darbe girişimiyle suçlanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemede “Ben 15 Temmuz’da olduğunda hapisteydim. Devletin en güvenli yerindeydim. Beni şimdi darbecilikten yargılıyorsunuz. Suç değişir mi” diye kendini savunan Becene’ye “Sen sadece savunmanı yap” diye cevap verildi.

Yargıtay, Şubat 2022’de Becene’ye verilen cezayı 8 yıla düşürdü ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliye etti. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yeniden tutuklanan Becene, toplam 6 yıl 1 ay 15 gün cezaevinde kaldıktan sonra 7 Mart 2025’te tahliye edildi.
