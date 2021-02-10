KHK'lı öğretmenin annesi: Seni öğretmen değil, insan olarak doğurdum, insanlıktan çıkma yeter

Dumlupınar Üniversitesi Simav Tektik Eğitim Fakültesi mezunu olduktan sonra Makine öğretmeni olarak 18 yıl öğretmenlik yapan Tokmak 15 Temmuz sonrası çıkarılan KHK ile ihraç edilmiş.







Sivas'ın Bedirli köyünde KHK TV'den Gazeteci Ahmet Erkan Yiğitsözlü'ye konuşan Celalettin Tokmak, son yılda yaşanılan olayların kendisinde büyük bir hayal kırıklığına yol açtığını söyledi.















4 İNEKLE BAŞLADI





Görevinden atıldıktan sonra köyüne yerleşip hayvancılık yapmaya karar veren Tokmak, 40 büyükbaş hayvanın sütünden elde ettiği yağ, peynir ve çökelek yapıp pazarlıyor, ayrıca bine yakın tavuktan elde ettiği yumurtaları satıyor.

4,5 yıldır ihraç gerekçesini öğrenemediğini belirten Tokmak, "OHAL Komisyonun ret kararında sendikaya üye olmak, bankada hesabın bulunması, çocukların falan okula gitmesi gibi gerekçeler gösterildi." Dedi.





ANAM SENİ "ÖĞRETMEN DOĞURMADIM İNSAN DOĞURDUM" DEDİ





Celalettin Tokmak görevden ihraç edildikten sonra yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İlk önce eşimle paylaştım çok üzüldü ağladı. 80 küsur yaşındaki annem çok soğuk kanlı davrandı. 'Attılar mı seni öğretmenlikten' dedi bana ben de 'attılar ana' dedim. O da aç kalmazsın arazimiz var git işle aç kalmazsın ben seni öğretmen doğurmadım insan doğurdum insanlığından çıkma yeter dedi bana."





HER ACI GEÇER BU ACI GEÇMEZ





İlk etapta elindeki parayla dört inek aldığını anlatan Tokmak, daha fazla inek almak için bankada bulunan parasını kullanmak ister ancak paraya bloke konulduğunu öğrenir.

Bir gecede vatan haini ilan edilmenin kendisine çok ağır geldiğini anlatan Tokmak, "Vatanıma, memleketime, işime öğrencilerime bu kadar aşıkken bu iftiraya maruz kalmanın acısı, üzüntüsü kolay kolay geçmez." Diye konuştu.





BEN BİR HALK ŞAİRİYİM





Halk şairi olan Celalettin Tokak, "Çocukluğumdan beri Aşık Veysel, Aşık Reyhani, Aşık Ruhsati'leri dinleyerek, Abdurrahim Karakoç, Yavuz Bülent Bakileri okuyarak büyüdüm. Bu bir Allah vergisi bir iş ben hece ölçüsüyle aruz vezniyle şiir yazıyorum ancak halk şiiri vaz geçilmezimdir." İfadelerini kullandı.





NECİP MİLLET ALGISI YIKILDI





4 yılda dünya görüşünün çok değiştiğini vurgulayan Tokmak şunları söyledi:

"Bu süreçte çok okudum çok kendimi dinledim, çok düşündüm. Kafamdaki necip millet algısı tamamen yıkıldı. Muhafazakar dindar milliyetçi algı yok oldu, insan odaklı düşünmeye başladım. İnsancıl bakış açısına sahip oldum. İçimdeki faşist duygular bir bir yıkıldı."





BANA OKUL, DERSANE SORMAYIN; SİLAH SORUN, CEPHANE SORUN





Gözaltına alındığını ve sekiz saat TEM şubede ifade verdiğini aktaran Tokmak "Sekiz saat boyunca polis dershane sordu, okul sordu, kitap sordu, dergi sordu. Bir süre sonra yeter artık beni terörden dolayı buraya aldıysanız bana silah sorun, şiddet sorun, eylem sorun... Böyle teröristlik mi olur dedim. Gerçek teröristler bu duruma şaşırıyor olsa gerek." Dedi.





EN SON GÖREVİNE DÖNEN BEN OLAYIM ALLAHIM





KHK ile atılanların çok acılar ve çileler çektiklerine üzüldüğünü söyleyen Tokmak, "Ben kısmen de olsa şanslıyım, evim arazilerim var. Geçim sıkıntısı çekmiyorum bu saatten sonra da öğretmenliğe dönmek istemiyorum. Allah'tan tek duam var: Tüm KHK'lılar göreve dönsün en son ben döneyim. Bu çile artık bitsin artık yeter." Diye konuştu.