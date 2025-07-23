Samanyolu Haber /Gündem / KHK'lı polis eşinden Hulusi Akar'a tepki /23 Temmuz 2025 00:18

KHK'lı polis eşinden Hulusi Akar'a tepki

İstanbul’da Hizmet hareketine yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan, 16 ay hapis yattıktan sonra beraat eden ve ikinci kez askerliğe çağrıldığı Ağrı Doğubeyazıt’ta 22 Ekim 2019’da şehit olan KHK’lı polis Burak Zekeriya Altunok’un (32) eşi Vildan Altunok, Kayseri’de 15 Temmuz’la ilgili yapılan bir programda Hulusi Akar’la karşılaştı.

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Ayakta durmakta zorlanan ve eşini kaybetmenin acısını hala daha yaşayan Vildan Altıunok Akar’a, “Benim eşim iki kere askere gitti. Polislere askerlik yasasının kaldırılması konuşurken benim eşim askere gitti. 2 ay 8 gün görevini yaparken yasa çıktı, eşimi tekrar gönderdiniz. İki evlat sahibi oldukta sonra İstanbul’da görev yerindeydi, benim eşimi açığa aldınız. Üç ay açıkta kaldı. Daha sonra cezaevine attılar. Cezaevinden çıktı. 3 ay 12 gün askerlik borcu vardı. O yasa onu kapsıyordu. O görevini yapmaya gitti. Gelmesine 10 gün kalmıştı. Ağrı’da şehit oldu.” dedi.



En son İstanbul’da görev yapan Burak Zekeriya Altunok, 24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 701 sayılı KHK ile görevinden ihraç edildi. ‘Terörist’ olduğu gerekçesiyle 16 ay cezaevinde kalan Altunok, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılandı ve ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Hapisten çıktıktan sonra tekrar askere giden Altunok, vatani görevini yaparken 20 Ekim 2019’da Ağrı Doğubeyazıt’ta teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralandı. Altunok, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra şehit oldu. 2 Ocak 1987 doğumlu Altunok, iki çocuk babasıydı.


 
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