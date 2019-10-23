KHK'lı polis yaşarken hain(!) olarak 16 ay hapis yattı, şehit olunca kahraman ilan edildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK’nın askeri araca roketatar ile düzenlediği saldırıda yaralanan 5 askerden Er Burak Zekeriya Altunok (32), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.





Doğubayazıt’ta önceki gün, İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu ile Kozlu Üs Bölgesi arasında devriye görevi yapan askerleri taşıyan zırhlı araca, PKK tarafından roketatarla saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Askerlerden 3’ü Doğubayazıt’a, biri Erzurum’a, biri ise Iğdır’daki hastanelere kaldırıldı. Iğdır Devlet Hastanesi’nde ameliyat edilen Er Burak Zekeriya Altunok, doktorların tüm çabasına karşın dün kurtarılamayarak şehit oldu.





Polis olarak görev yaparken 701 sayılı KHK ile 2017 yılında mesleğinden ihraç edilen Altınok’un 16 ay cezaevinde tutuklu olarak yargılandığı ortaya çıktı.





Evli ve iki çocuk babası olan Altunok’un cenazesi bugün (23 Kasım Çarşamba günü) Kayseri’ye getirilerek Kalem Kırdı Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazın ardından Kartal Askeri Şehitliğinde son yolculuğuna uğurlanacak.





KHK’LI POLİS HAYATINI KAYBEDİNCE ‘KAHRAMAN’ OLDU





Avukat Ahmet Demirci yaptığı paylaşımlarda müvekkili ile ilgili bilgi verdi. Demirci şunları söyledi:





“16 Ay cezaevinde yatan müvekkil Yargıtay’ın bozma ilamıyla yeniden yargılandı ve “ceza verilmesine yer olmadığına dair karar” verildi. Bir insanın 16 ayını geri verebilmek için yapılabilecek hiçbir şey yok adaleti zamanında tesis etmek dışında.





Size en mutlu sonu bildiriyorum. Müvekkilim Burak Zekeriya Altunok bu dosyadan sonra vatani görevi için gittiği Peygamber Ocağında dünyadaki bütün suçlamalardan beraat etmiş ve şehit olmuştur. Allah rahmet eylesin.”





'TERÖRİSTLERİ İHRAÇ ETTİK' DİYEN HULUSİ AKAR BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, daha önce verdiği demeçte TSK'dan ihraç edilen askerler için '16 bin 540 terörist ihraç ettik' demişti. Şimdiyse er olarak şehit olan ihraç polis Zekeriya Altunok için başsağlığı mesajı yayımlamaktan geri kalmadı. “Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük… Vatan size minnettardır” başlığı ile yayımlanan mesajda İstihkam Er Altunok ile ilgili şu satırlara yer verildi:





20 Ekim 2019 tarihinde Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve derhal hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 22 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim. Hulusi AKAR, Bakan.”





Terörist diye yaftalayıp 16 ay hapis yatırdıkları polisi şehit olunca kahraman ilan ettiler