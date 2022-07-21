Samanyolu Haber /Gündem / KHK'lı polisin hazin hikayesi: Yıllarca hapis yattı, askere gitti, terhisinden sonra kazada vefat etti /21 Temmuz 2022 17:23

KHK'lı polisin hazin hikayesi: Yıllarca hapis yattı, askere gitti, terhisinden sonra kazada vefat etti

Muğla'da geçirdiği geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden KHK'lı polis memuru Ali Güler'in 29 Haziran'da terhis olduğu ortaya çıktı. Güler, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 4,5 yıl hapis yattıktan sonra yeni tahliye olmuş ve vatani görevini yapmaya çağrılmıştı.

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Muğla’da geçirdiği trafik kazası sonucu 17 Temmuz 2022’de hayatını kaybeden KHK’lı polis memuru Ali Güler’in, askerden yeni döndüğü ve kamyon şoförlüğüne başladığı ortaya çıktı.

Bold'da yer alan habere göre Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 4,5 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edilen KHK’lı polis memuru Güler, meslekte 10 yılını tamamlamadığı için vatani görevini yapmak üzere askere çağrıldı.

Konya Hava Saha Komutanlığı’nda askerlik yapan Güler, 29 Haziran 2022’de terhis oldu ve ailesinin geçimini sağlamak için Muğla’da bir maden firmasında şoför olarak çalışmaya başladı. Ancak 17 Temmuz’da kullandığı kamyonun devrilmesi sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti.

33 yaşında vefat eden Ali Güler’in 1 çocuğu bulunuyordu.
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