KHK'lılar adalet için BM önünde haykırdı: “Adalet haktır, susma haykır!”

Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri ve hukuksuzluklar Cenevre’de, BM binasının önünde protesto edildi. Binlerce KHK’lı ve mağdur, Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları duyurmak için hep bir ağızdan ‘Adalet Haktır, Susma Haykır’ sloganları attı. Söz konusu protesto sırasında BM İnsan Hakları Komitesi, binada toplantı halindeydi. Komite, Türkiye’nin insan hakları karnesi görüşüyor. Türkiye’den gelen heyetin de içeride olduğu aktarıldı.







TR724'ün haberine göre 23 ve 24 Ekim tarihlerinde Türkiye’nin üst düzey yetkilileri, Komite’nin 142. oturumunda Türkiye’deki ihlallere ilişkin sorularını yanıtlamak üzere Cenevre’ye geldiler. BM TV internet sitesinden canlı yayınlanacak olan bu etkinlik, Komite’nin Türk hükümeti tarafından işlenen çok sayıda ihlali ortaya koyacak ve tartışacak bir belge (sonuç gözlemleri) yayınlayacak olması nedeniyle büyük önem taşıyor.











