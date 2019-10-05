'KHK'lılar Buluşması' için Ankara'ya giden gruplara polis müdahale etti

Olağanüstü Hal uygulaması çerçevesinde Kanun Hükmünde Kararnameler ile görevlerinden ihraç edilen kamu çalışanlarının 5-6 Ekim tarihlerinde başkent Ankara'da yapmayı planladığı etkinlik valilik tarafından iptal edilirken Ankara'ya gelmeye çalışan KHK'lıların Eryaman'da otobüsleri durdurularak girişleri engellenmeye çalışıldı. HDP Milletvekili Ö. Faruk Gergerlioğlu bu durumu Twitter hesabından aktardı.











İptal kararına Saadet Partisi ve HDP'den tepki geldi. Her iki parti de Ankara Valiliği'nin iptal kararının ardından, buluşmanın kendi parti genel merkezlerinde yapması için davette bulundu.





Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakları ve işleri ellerinden alınmış insanların sesini kısmak için salonları ve meydanları kapatmanız hiçbir şey ifade etmez. Herkes bilmeli ki; Saadet Partisi’nin kapısı başta KHK mağdurları olmak üzere, bütün mağdurlar için sonuna kadar açıktır. KHKlıBuluşması Yasaklanamaz" ifadelerini kullandı.





Halkların Demokratik Partisi'nden yapılan açıklamada ise, "Toplanmaları yasaklanan KHK’lileri Genel Merkezimize davet ediyoruz" denildi. HDP'nin davetinde şu ifadeler yer aldı:





"Ankara Valiliği, KHK Platformları’nın 5-6 Ekim tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirmek istediği Büyük Buluşma’yı yasakladığını duyurdu. Valilik esasında yasaklama kararıyla AKP iktidarının üç yıldır izlediği hukuksuz politikaların teşhir edilmesini istememiştir. Çünkü ihraçlar, belediyelere kayyım atamaları, dernek ve vakıfların kapatılması ve daha pek çok örneğiyle aslında OHAL hukukunun bir meşruiyeti yoktur. OHAL hukukunun devam ettiğinin açık bir kanıtı olan Ankara Valiliği’nin “Birlikte Daha Güçlüyüz” etkinliğini yasaklama kararını tanımadığımızı deklare eder, 5-6 Ekim’de bir araya gelmek isteyen konuşmacı ve katılımcı tüm dostlarımızı etkinliği gerçekleştirmek için HDP Genel Merkezi’ne davet ediyoruz."





"KHK'lılar Büyük Buluşması" adındaki etkinlikte, KHK'lıların hukuki açıdan problemleri ve kararnamelerin kişilerde neden olduğu psikolojik ve ekonomik sorunları mercek altına alınacak, "öteki olmak", Hukuk Masası", "Serbest Kürsü", "Örgütle Direnmek", "Hukukla Direnmek" gibi başlıklarla çeşitli oturumların yapılması planlanıyordu.