Samanyolu Haber /Gündem / KHK'lılara Almanya'dan destek /06 Ekim 2019 10:31

KHK'lılara Almanya'dan destek

Aktion Für Flüchtlingshilfe Derneği üyeleri 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nde bir basın açıklaması yaptılar

KHK'lılara Almanya'dan destek

Türkiye'de yaşanan hukuksuzluklar, KHKlarla işlerinden atılan binlerce öğretmen dünyanın bir çok yerinde bir kez daha gündeme geldi. Almanya'nın Başkenti Berlin'de Alexander Platz meydanında  Aktion für Flüchtlingshilfe derneği 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nde;bir basın açıklaması yaptı . 

Berlin'deki öğretmenler evi önünde yapılan açıklamada Öğretmenler OHAL KHK’larıyla işlerinden edilen öğtermenler,  Türkiye’de uygulanan hukuksuzlukları, işkenceleri, cezaevi zulümleri gündeme getirdiler 

Basın sözcüsü Prof. Dr. Hüseyin Demir tarafından okunan basın açıklamasında Dünya öğretmenler gününde KHK mağduru öğretmenlerin mağduriyetleri dile getirildi  


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