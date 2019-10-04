KHK mağdurlarına eylem de yasak!

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağdurlarının sesini duyurabilmek maksadıyla tertip edilen KHK'lılar Bulaşması'nın valilik tarafından iptal edilmesine tepki yağdı.





Buluşmaya deste verenlerden biri olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında yasağa tepki gösterdi.





GERGERLİOĞLU: HÜKÜMET "YASAKLADIM, OLDU, BİTTİ" DİYOR





Gergerlioğlu, “Bütün izinleri alınmış etkinliği ‘Yasakladım, oldu, bitti’ deniyor. Bu durum bizim KHK zulmü konusunda ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor.” dedi.







Yasaklama kararının anayasaya aykırı olduğunu belirten Gergerlioğlu, İdare Mahkemesi’ne giderek haklarını arayacaklarını vurguladı: “Güneşin aydınlığından korkanlar bu etkinliği yasaklamıştır. KHK zulmü bitecek, bu zulmü yapanlar da tarihten silinecektir”





ANAYASA'NIN TEMİNAT ALTIN ALDIĞI DEMOKRATİK GÖSTERİ HAKKI ENGELLENDİ





KHK'lılar Buluşması'na ihraç edilen kamu çalışanlarının yanısıra, Cumartesi Anneleri, KHK ile kapatılan Gündem Çocuk Derneği ve yerine kayyım atanan eski Van belediye eş başkanı Bedia Özgökçe Ertan da katılacaktı.





Etkinliğin düzenleneceği Çankaya ilçesinde yer alan Yılmaz Güney Sahnesi Müdürlüğü’ne valilik tarafından gönderilen yazıda etkinliğin "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yasaklandığı" bildirildi.



