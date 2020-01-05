Samanyolu Haber /Gündem / KHK'lılara zulümde yeni örnek: Banka, KHK'lı doktora hesap açmadı /05 Ocak 2020 11:02

KHK'lılara zulümde yeni örnek: Banka, KHK'lı doktora hesap açmadı

Özel bir banka, KHK ile ihraç edilen doktorun hesap açmasına izin vermedi. BDDK Hakem Heyeti de, "Banka istediği kişiyle çalışmakta özgürdür" diyerek doktorun başvurusunu haksız buldu.

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KHK'lı olduğu için sigorta şirketinin ödeme yapmadığı memur, KHK'lı olduğu için adına gönderilen havaleyi bankadan alamayan öğretmen haberlerinden sonra yeni bir mağduriyet haberi geldi.  

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, KHK ile  ihraç edilen doktor özel bir bankadan hesap açtırmak istedi. Ancak banka, doktorun KHK’lı olması gerekçesiyle hesap açtırmadı.
Bunun üzerine bankaya dilekçe yazan doktora, yine ‘ret’ yanıtı geldi. Doktor pes etmeyerek bu kez de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Hakem Heyeti’ne başvuruda bulundu.

'Banka kiminle çalışıp çalışmayacağına karar vermekte serbesttir’
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Hakem Heyeti doktorun başvurusuna, ‘Banka kiminle çalışıp çalışmayacağına karar vermekte serbesttir’ diye yanıt verdi. Bu yanıtın ardından doktor, çalıştığı özel kurumla banka arasında imzalanan sözleşmeyi hatırlatarak, bulunduğu ilçedeki tüketici hakem heyetine başvurdu.

Başvuruda, “Banka işyeri ile yaptığı sözleşmenin gereğini yerine getirmiyor, her işçiye hesap açmakla yükümlü olduğu halde bana açmıyor” denildi.

'Fakat KHK’lıyım, özürlüyüm'

Adına hesap açtırılmayan doktor tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Bana bunu uygulayan banka kısmi Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkeye ait şirket. Şüphesiz bu insanların insan haklarına yaklaşımı bizimkilere göre çok daha üstündür. Konunun tepe yönetimi tarafından duyulması ile birlikte bu sorunun Avrupa standartları ile çözeceğine inanıyorum. Benim tek kuruş dahi kredi kartı borcum yok. Bir bankanın kaçırmayacağı müşteri pörtföyüne uyan bir kişiyim. Fakat KHK’lıyım, özürlüyüm.”

Geçtiğimiz günlerde bir sigorta şirketinin de KHK’li bir kişiye kasko kaza bedeli ödemediği ortaya çıktı. Sigorta şirketi gerekçe olarak, poliçe sahibinin KHK’li olmasını gösterdi. Yine KHK’li öğretmen Suzan Uzpak’a havaleyle gelen parası ‘Yasaklı TC uyarısı’ gerekçe gösterilerek verilmedi. Bankadaki görevli Uzpak’a “KHK’lilere ödeme yapılamıyor” dedi. Son günlerde KHK’lilere yapılan bu uygulamalara da çok sayıda insan hakları savunucusu ve milletvekili tepki göstermişti.
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