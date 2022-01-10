KHK'lıları ölüme mahkum etmenin kanıtı: Beraat etti ama işten çıkarılması istendi

Hülen Hareketi soruşturmaları kapsamında mesleğinden ihraç edilen ve 9 ay hapis yattıktan sonra beraat eden hakim N.G’yi işe alan İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin hakkında soruşturma başlatıldı. Çetin, N.G. hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmaksızın yalnızca adli sicil kaydına bakarak işe almakla suçlanıyor.







“BANA İŞTEN ÇIKARTIN DEDİLER”

Konuya ilişkin açıklama yapan Çetin, “Bana ‘İşten çıkartın’ dediler. Mahkeme beraat kararı veriyor. Ben kendimi kurtarmak için bu kadını işten atacağım, öyle mi? Bu ahlaksızlık. Benim derdim, bu ülkenin hukuk devleti olması. Yargıya güvenmezsek kime güveneceğiz?” dedi.





Gazeteci İsmail Saymaz’ın haberine göre hakim N.G. 15 Temmuz’dan iki gün sonra tutuklandı ve 9 ay cezaevinde kaldı. Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan N.G., 24 Ağustos 2016’da HSK tarafından ihraç edildi.





Habere göre, N.G., Hizmet Hareketi ile ilişkili E.M. adlı kişiye 2 bin TL göndermişti. Ancak bu kişi emlakçıydı. N.G., kiralaması için evini emlakçıya vermişti. Gelen para, evin kirasıydı.





Diğer iddia, N.G.’nin tutuklanmasına karar veren hakimin ‘Üniversite yıllarında örgüt evinde kaldığını duydum’ ifadesine dayanıyordu. İddia ispatlanamadı. Son olarak, 2014 yılındaki Hakimler ve Savcılar Kurulu seçimlerinde Hizmet Hareketi'ne yakın diye nitelendirilen adaylar lehine propaganda ve sandık müşahitliği yaptığı ileri sürüldü. Hakim N.G. suçlamayı reddetti.





BERAAT ETTİ, TAZMİNAT KAZANDI

Dava 28 Şubat 2019’da beraatle bitti. Gerekçeli kararda ‘Anılan eylemin tek başına örgüt üyeliğini gösteren vahim nitelikte olmadığı gibi yoğunluk ve süreklilik de içermediği’ belirtildi. Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Gerçekleştirmediği bir fiil nedeniyle itham edilmesi ve haksız koruma tedbirlerine muhatap olması nedeniyle’ N.G.’ye 8.730 TL maddi, 16 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.





BELEDİYENİN DAVA DOSYALARINI TANZİM EDİYOR

Aklanan N.G., Gökçeada’da bir otelin resepsiyonunda çalışmaya başladı. Bir tavsiye üzerine 17 Eylül 2019’da belediyeye bağlı GÖK-AŞ Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde işe alındı. Görevi, belediyenin dava dosyalarını tanzim ve tasnif etmekti. Ancak ihbar üzerine İçişleri Bakanlığı soruşturma açtı.





Bakan Süleyman Soylu, 15 Ekim 2020’de Başkan Çetin ile GÖK-AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akpolat hakkında soruşturma izni verdi. Kararda, N.G.’nin adli sicil kaydıyla işe başlatıldığı, ancak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmadığı, 29 Ekim 2016’da çıkarılan KHK’ya aykırı işlem yapıldığı ileri sürüldü. Çetin iznin iptali için dava açtı. Dilekçede, Anayasa Mahkemesi’nin 2019’da güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükmünü iptal ettiği, N.G.’nin karardan sonra işe girdiği ifade edildi.





Danıştay 1. Dairesi, 21 Nisan 2021’de oyçokluğuyla verdiği kararda tuhaf bir yoruma imza attı. Çetin’in işe alım yönünde verdiği talimatın belediyedeki görevleri kapsamında değil, şirket kapsamında kaldığı ve savcılığın doğrudan soruşturma açması gerektiği savunuldu.