KHK'lıların pasaport mağduriyetleri yasa ve AYM kararlarına rağmen devam ediyor

Ekim ayında yasalaşan yargı paketi ile hakkında yurtdışı çıkış yasağı bulunmayan Kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) pasaportlarındaki tedbir kararının kaldırılması hüküm altına alınırken yüzlerce Barış Akademisyen’i henüz bu uygulamadan yararlanamadı. Birçok akademisyen, kazandığı yurt dışı burslarından yararlanamadı.





‘Bu suça ortak olmayacağız’ isimli bildiriye imza attıkları için KHK ile mesleklerinden ihraç edilen, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) aldığı ‘hak ihlali’ kararı ile beraat etmeye başlayan Barış Akademisyenleri, ülke içerisinde yeni bir kurumda çalışmaya başlama şansına da kavuşamadı. Yurt dışından eğitim bursu kazanarak buralarda akademik çalışmalar yapmak isteyen akademisyenler ise tedbir kararları nedeniyle yurt dışına çıkamadı.

Birgün'ün haberine göre Almanya’daki iki ayrı üniversiteden kazandığı burstan pasaportundaki tedbir kararı kaldırılmadığı için yararlanamayan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden ihraç edilen akademisyen Tezcan Durna, “Hukuki bir engel ya da sabıka kaydımız olmamasına karşın seyahat ve eğitim özgürlüğümüz kısıtlanıyor” dedi.





YASA AÇIK





25 Ekim’de yargı paketinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından pasaport tedbirinin kaldırılması için başvuruda bulunduklarını anlatan akademisyen Tezcan Durna, “Pasaport tedbirinin kaldırılmasına yönelik başvurumuzun ardından emniyete, üniversite idaresine ve savcılığa bir yazı gönderilmiş. Üniversiteden yanıt gelmiş ancak diğer iki birimden henüz yanıt gelmemiş. Son olarak emniyette bizim için bir birim kurulacağı ve bu birimin karar vereceği söylendi. Oysa yasa açık. Bir birim kurulmadan pasaportlarımızı almamız gerekiyordu” diye konuştu.





ÇOCUKLARINI GÖREMİYORLAR





KHK ile ihraç edilen birçok akademisyenin pasaport tedbiri nedeniyle çeşitli mağduriyetler yaşadığını bildiren Durna, “Pasaportunu kullanamadığı için eşini, çocuğunu göremeyen arkadaşlarımız var. Ayrıca eğitim bursu kazanıp yurt dışında akademik çalışma yapmak isteyen insanlar mağdur oldu. Hem ülke içerisinde çalıştığımız kurumlardan atılıyoruz hem de yeni akademik çalışmalar yapma girişimlerimiz sonuçsuz bırakılıyor. Bir an önce mağduriyetin giderilmesi, pasaportlarımızdaki tedbir kararının da kaldırılması gerekiyor” diye konuştu.