KHK'lilere 'ilave tedbir' kimin kararı?

Anayasa Mahkemesi, OHAL KHK’lerinde yer alan 'ilave tedbirler' ifadesini iptal etti ancak ilgili kurumların bu konuda kendine göre yorum yaptığı ortaya çıktı.





Gazete Duvar'dan Hacı Pişkin'in haberine göre , Mersin Üniversitesi'nden KHK ile ihraç edilen akademisyen Esra Ergüzel Kilim, Yükseköğretim Kurulu ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne yazılı başvuruda bulundu. Buralardan yanıt alamayan Kilim, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu, CİMER de Kilim'in başvurusunu 18 kuruma iletti. Ancak ilgili kurumlar 'yorumlu' yanıtlar yolladı.





'HANGİ KURUM TEDBİR KOYDU' BAŞVURUSU

Esra Ergüzel Kilim, KHK ile ihraç edildiği için ne özel ne de kamu sektöründe iş bulamayan akademisyenlerden biri. İşe alınacağı zaman sigorta girişinin yapılacağı an hakkında tedbir kararları olduğu için engellerle karşılaşan Kilim, birçok ilgili birime Anayasa Mahkemesi'nin KHK ile getirilen 'ilave tedbirler' ifadesinin iptal edildiğini hatırlatarak, “Hakkımda devletin hangi kurumunda ne tedbir olduğunu öğrenmek ve yürütülen her türlü 'ilave tedbirin' tüm sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılmasını talep ediyorum” dedi.









SGK, REKTÖRLÜĞE 'DEĞERLENDİRİN' DEDİ

CİMER, bu başvuruyu aralarında İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyanet İşleri Bakanlığı, Kamu Görevlileri ve Tescil Hizmet Daire Başkanlığı'nın bulunduğu 18 kuruma yönlendirdi. Kamu Görevlileri ve Tescil Hizmet Daire Başkanlığı, Kilim'in başvurusuna, “Görev yaptığınız kamu kurum ve kuruluşunca incelenmesi gerekmekte” yanıtını verdi.





Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) ise Anayasa Mahkemesi'nin 'ilave tedbirler'le ilgili verdiği kararı yorumlayarak topu Kilim'in ihraç edildiği Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'ne attı. SGK başvuruya şu yanıtı verdi: “Yüksek mahkeme gerekçeli karar metninde net bir ölçüt getirmemiş ve hangi işlemlerin 'ilave tedbir' olduğunu takdir yetkisini yüksek mahkemenin belirlediği ölçütler çerçevesinde kalmak kaydıyla her somut olaya göre ilgili kamu idaresine bırakmıştır.” Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Kilim'in ihraç edildiği Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'ne, “Kurumunuzca değerlendirme yapılsın” dedi.





'DEVLET 18 KURUMA BENİM NASIL BİR SİVİL ÖLÜ OLDUĞUMU SORDU'

Yaptığı başvuru ve aldığı yanıtlar için, “Devlet, 18 kurumuna benim nasıl bir sivil ölü haline getirildiğimi sordu” ifadelerini kullanan Kilim şöyle devam etti: “Verilen yanıt bizim nasıl sivil ölü haline getirildiğimizin bir göstergesi. Diğer kurumların bana vereceği yanıtı da bekliyorum. Hakkımızdaki ilave tedbirler konusu bizi tamamen yok etme amaçlı. Bu yüzden iş başvurusunda bulunduğum hiçbir kurum yanıt vermiyor. Herhangi bir yerde işe alınacağımız zaman sigorta girişimiz yapılacak ama burada KHK yazıldığı için işe alınmıyoruz. İlave tedbirlerle ve KHK'yle önümüzü kapatıyorlar. Örneğin ben bir akademisyenim. Benim herhangi bir bilimsel makalemin yayımlanması için kara listeye alınmadığımı ispat etmem gerekiyor. Ne yazık ki bizi bilimsel listeden de çıkardılar. Bu durum her yerde karşıma çıkıyor. Bütün engeller KHK'ye dayanıyor. Zaten başından beri ihlaller yaşanıyor, bunu ifade etmek için uzun yıllar hukuki alanda, kamusal alanda sesimizi duyurmaya çalıştık. Sadece ihraç edildiğimiz kamu kurumlarında değil, hiçbir yerde iş bulamıyoruz. Bu çok büyük bir lekeleme. Çocuğumuzun okuluna varana kadar her yerde lekelendik. İnsanlar bize selam veremeyecek duruma geldi. Politik olarak örgütlenmiş bir kesim olduğumuz için birbirimizle yol yürüyoruz. Bu süreçte maddi ve manevi kayıplarımızın haddi hesabı yok. Örneğin babamın hastalığı olduğu zaman ya da çocuğumun eğitim masrafları için büyük zorluklar yaşadım.”









ANAYASA MAHKEMESİ NE DİYOR?

Peki Anayasa Mahkemesi OHAL KHK’lerinde yer alan 'ilave tedbirler' ifadesini iptal ederken değerlendirme yetkisini başka kurumlara verdi mi, yüksek mahkeme iptal kararında ne dedi? CHP’nin yaptığı başvuruda, kuralın doğrudan OHAL KHK’leri ile uygulanan ilave tedbirlere karşı dava açma hakkını ortadan kaldırdığı ve Anayasa’ya aykırı olduğu belirtilmişti. Anayasa Mahkemesi de, 10 Mart 2020'de verdiği kararında, “...ilave tedbirler ile...” ibaresinin Anayasa’nın 40. maddesine aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi. Yüksek mahkeme verdiği kararda söz konusu ilave tedbirlerin kişinin ihraç edildiği kurum tarafından değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin herhangi bir hükme yer vermezken gerekçesinde şunları söyledi: “Kamu görevinden çıkarma ya da kuruluşların kapatılması gibi tedbirlere bağlı olarak uygulanan tedbirlerdir. İlave tedbirlerin uygulanabilmesi için öncelikle kişi veya kuruluş hakkında kamu görevinden çıkarma ya da kapatma gibi OHAL KHK’larında öngörülen tedbirlerin uygulanmış olması gerekmektedir.”