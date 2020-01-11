KHK'lilerin pasaport iadeleri için bu kez komisyon engeli









Komisyonun ne zaman kurulacağı, kaç dosyayı ne kadar sürede inceleyeceği, kararının nihai olup olmayacağı ve komisyonda kimlerin yer alacağı belli değil.





Artı Gerçek'ten Derya Okatan'ın haberine göre, komisyonun yasal dayanağı da bilinmiyor.





OHAL sürecinde KHK ile ihraç edilen ve pasaportları iptal edilen kamu görevlilerinin yaşadığı mağduriyeti gidermek iddiasıyla yapılan yasal düzenleme yürürlüğe girse de henüz bir sonuç alınamadı.





Yasa, 24 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren il nüfus müdürlüklerine başvurular başladı.





Nüfus müdürlükleri de savcılık, Emniyet ve kişilerin en son çalıştıkları kurumlara yazı yazarak, pasaport verilmesinin uygun olup olmadığını sordu. Henüz herhangi bir pasaport iadesi yapılmadı.





KHK ile ihraç edilen Barış Akademisyenlerinden Tezcan Durna’ya nüfus müdürlüğünden verilen yanıta göre, Emniyet’te kurulacak bir komisyon bekleniyor.





Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğretim görevlisi iken 6 Ocak 2017 tarihinde ihraç edilen Doç. Tezcan Durna, başvurusunun akıbetini öğrenmek için dün Ankara Nüfus Müdürlüğü’ne gitti.





Burada kendisine en son çalıştığı kurum olarak Ankara Üniversitesi’nden yanıt geldiği, ancak savcılık ve Emniyet’ten yanıt gelmediği söylendi.





Durna’nın verdiği bilgiye göre, nüfus müdürlüğü görevlileri, Emniyet’ten sadece “bir komisyon kurulacağı ve başvuruları bu komisyonun inceleyeceği” yönünde bilgi verildiğini aktardı.





Komisyonun ne zaman kurulacağı, komisyonda kimlerin yer alacağı, ne kadar sürede ne kadar dosyayı inceleyeceği ise bilinmiyor.





Tezcan Durna, yargı paketi ile getirilen düzenlemede bu komisyondan bahsedilmediğine dikkat çekiyor.





Pasaportların iptal edilmesi Anayasal hak olan seyahat özgürlüğünü kısıtlamasının yanı sıra akademisyenler için daha can yakıcı bir sorun.





Durna, bu durumu şöyle anlatıyor:





“Yurt dışına çıkamıyorum. Herhangi bir akademik sahada çalışan birisi için uluslararası bilimsel etkinlikler çok önemlidir. Mesela, geçen yıl Şangay Üniversitesinde bir kültürel çalışmalar kongresine ortak bir bildiri özeti göndermiştik. Kabul edildi, ama gidemedik. Bana geçen yıl Almanya’nın en iyi üniversitelerinden iki tane burs çıktı, gidemedim. Hem iyi akademik araştırma yapabilecek ortam sunması hem de maddi açıdan önemliydi. Bir akademisyen için uluslararası bilimsel etkinlikler can damarı gibidir.”