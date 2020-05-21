KHK'linin bankaya para yatırması da yasak: 'Size hesap açamayız'

Kilis'te bankaya para yatırmak için hesap açılmasını isteyen KHK'li M.İ.'ye, “Size hesap açamayız” denildi. 3 bin liralık destek kredisi onaylanan KHK'li M.A.'ya ise hesabına bloke konulduğu için kredinin verilmeyeceği iletildi.





Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen M.İ. parasını özel bir bankaya yatırmak istedi. Kilis’teki özel bankada görevli personel M.İ.’ye bunun mümkün olmadığını iletti. M.İ. nedenini sordu ama yanıt alamadı. Kırşehir’de yaşayan KHK’li M.A. da Coronavirus nedeniyle hükümetin açıklamış olduğu destek kredisine başvurdu. M.A.’nın 3 bin lira kredi talebi olumlu karşılandı. Ancak banka, M.A.’ya, “Hesabınız blokeli olduğu için krediyi alamazsınız” yanıtını verdi.





‘BANKALAR DA ZULME ORTAK’





Hacı Bişkin'in Gazete Duvar'da yer alan haberine göre, Kilis’teki para yatırma talebi kabul edilmeyen M.İ. şöyle tepki gösterdi: “Bana hiçbir gerekçe göstermediler. Katılım hesabı açmak istedim. Fakat hiçbir gerekçe gösterilmeden hesabı açmadılar. Ben bankadan para istemedim, aksine bu bankaya para yatırmak istedim. Çok önemli bir şey değil. Sadece KHK’nin bir zulüm olduğunu ve bu bankaların da zulme ortak olduklarının bilinmesini istiyorum.”





ONAYLANAN KREDİYİ ALAMAYAN KHK’Lİ…





KHK ile kamu görevinden ihraç edilen M.A. da destek kredisini alamadı. Hakkında herhangi bir hüküm olmamasına rağmen kendisine yapılanlara tepki gösteren M.A. Coronavirus nedeniyle hükümetin açıkladığı ekonomik destek paketinden yararlanmak istedi. M.A.’nın 3 bin liralık destek kredi talebi 15 Nisan tarihinde kabul edildi. M.A. talebinin kabul edilmesinin ardından Kırşehir’deki bankanın yolunu tuttu. M.A. bankadaki memurun kendisine ilettiklerini şöyle anlatıyor: “KHK ile ihraç edildiğinizden dolayı hesabınıza bloke konulmuş. Bu yüzden krediyi alamayacaksınız!”





BANKADAN YANIT: GÖREVE İADE EDİLİRSENİZ PARAYI ALIRSINIZ





M.A. her ne kadar mücadele etse de parasını alamayarak eve döndü. M.A. yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Masumiyetim bağımsız Türk mahkemelerince ispatlanmış olmasına rağmen bir suçlu muamelesi görüyoruz. Yaşadığım mağduriyet ortada.”





Kredi almak için yeniden girişimlerde bulunan M.A. bu sefer yaşadıklarını CİMER’e bildirdi. Başvuru üzerine banka geçtiğimiz günlerde M.A. telefonla aradı. M.A., banka yetkilisinin kendisine şunları söylediğini belirtti: “İnceleme hâlâ devam ediyor. Göreve başlama yazısını ibraz ederseniz destek kredisini alabilirsiniz denildi. Ben de kendilerine zaten göreve iade edilirsem destek kredisine gerek kalmayacak dedim.”