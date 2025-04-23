KHK'lıya ekmek yok: Şoförlük yapan öğretmen kaymakamlık yazısıyla işten atıldı

Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı eğitim için servis şoförlüğü yapan KHK’lı öğretmen Burhan Çelebi’nin işine son verilmesini istedi. Sosyal medya hesabından duruma tepki gösteren DEM Parti’li Gergerlioğlu, “Nazi misiniz siz? Taş mı yesin bu öğretmen?” diye sordu.





Resmi Yazıyı Sosyal Medyadan Paylaştı

Bold'da yer alan habere göre kamudan KHK’yla atılan on binlerce kişiye yönelik “iş kurdurmama”, “bir yerde çalıştırmama”, “çalıştığı yerden kovdurma” uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Son örnekse Manavgat’tan geldi. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, KHK’lı öğretmen Burhan Çelebi’nin servis şoförlüğünün sona erdirilmesi için Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi yazısını paylaştı.





İşten Atılması İstendi

Yazıda Burhan Çelebi’nin, ilçenin çeşitli mahallelerinden Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu’na servis şoförlüğü yaptığı belirtilerek; “kamu hizmetinden men kaydı” bulunduğu vurgulandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz’ün imzasını taşıyan yazıda “adı geçen servis şoförünün ivedi olarak değiştirilmesi” talep edildi.

























Gergerlioğlu: Taş Mı Yesin Bu Öğretmen..!?

Gergerlioğlu, X hesabındaki paylaşımında “Bu ne rezalet? Nazi misiniz siz?” diyerek uygulamaya tepki gösterdi.

Gergerlioğlu paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:





“KHKlı öğretmen iş bulamayıp servis şoförlüğü yapınca @TC_Manavgat yazı yollayıp işten atılmasını istemiş. 23 Nisan günü bu millete hakaretin belgesi bu! Utan! @tcmeb @AntalyaValilik





Taş mı yesin bu öğretmen..!?

Yazıklar olsun!”