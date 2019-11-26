KHK'lıya işyeri bile açtırmadılar

Mersin Anamur’da kafe işletmesi için çalışma ruhsatı almak isteyen KHK’lı öğretmen Ramazan Tekin’e kafeyi açtıktan 4 ay sonra ruhsat başvurusuna ‘ret’ yanıtı geldi. KHK’lı olduğu gerekçesiyle iş yeri açma ruhsatı alamayan Tekin’in dosyası İçişleri Bakanlığı tarafından Anamur Belediyesi’ne gönderildi. Tekin, şimdi kafe açmak için bankadan aldığı krediyi ve babasından borç aldığı parayı nasıl ödeyeceğini düşünüyor.







4 AY SONRA KAFEYİ KAPATMAK ZORUNDA KALDI





Hacı Bişkin'in Gazete Duvar'da yer alan haberine göre Tekin, 2014 yılında Ağrı’daki bir köyde sınıf öğretmenliği yaptı. 2016’da yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildi. Tekin, ihraç edildikten sonra askere alındı. Askerden döndükten sonra babasından borç alan ve bankadan kredi çeken Tekin, Anamur’da bir dükkan kiraladı ve kafe malzemelerini satın aldı. Tekin 4 ay boyunca kafe işletmeciliği yaptı. İş yeri ruhsatı almak için belediyeye belgelerini gönderen Tekin’e ‘ret’ yanıtı geldi. Gerekçe ise, ‘Sakıncalı’.





‘ÖNCE KORKUYORDUM ARTIK KORKMUYORUM’





İçişleri Bakanlığı işyeri açma iznini ‘uygun bulmadığı’ Tekin, dükkanını kapatmak zorunda kaldı. Tekin bundan sonra yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Dükkanımı kapattıktan sonra maddi ve manevi olarak çok zarar ettim. İtibar kaybına uğradım. Aile düzenim, huzurumuz bozuldu. Hesaplarıma da bankalar tarafından bloke kondu. Bir de bunun üstüne devletim vergi borçları çıkardı. 30 gün içinde dava açmak gerekiyormuş ama o süreçte birçok problemle uğraştığım için bu süreyi kaçırdım. Hiçbir avukat da bu topa zaten girmek istemedi. Devleti karşısına almak istemedi ben de korktum. Avukat tutup dava açabilecek param da yoktu zaten. Ama artık korkmuyorum. Hakkım yendi. Hakkımı helal etmiyorum.”





Tekin, “Bu ülkede niye öğretmenlik yapamıyorum ya da bir özel kurumda neden bana iş verilmiyor” sorusunu sorarak şöyle devam ediyor: “Eğer suçluysam, eğer vatana ihanet etmişsem idam etsinler. Bize bu ülkede iş yoksa yurtdışına gitmemize engel olmasınlar. Ben her türlü rızkımı bulurum. Hakkımda bir ceza yok bir şey yok. Ama İçişleri Bakanlığı benim terörist olduğuma karar vererek ceza veriyor.”





‘TİCARİ İŞLETME RUHSATI ALAMAYAN KHK’LI SAYISI KAÇ?’





HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da, Tekin’in yaşadıklarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu. Gergerlioğlu, KHK’lıların işletme açabilmelerinin önünde yasal bir engel olup olmadığını sordu.





Gergerlioğlu, Oktay’a şu soruları sordu:





– Bu iddialar doğruysa Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile ihraç olan yurttaşların dükkan açmasının önündeki yasal engel var mıdır? Eğer varsa hangi maddeler çerçevesinde engellenmiştir?





– Bu konuda Anamur Belediyesine açılmış bir soruşturma var mıdır? Açılmış bir soruşturma var mıdır?





– Ramazan Tekin isimli yurttaşın dükkanını 200 Bin TL üzerinde bir rakama mal edip Anamur Belediyesi’nin ruhsat vermemesi üzerine 90 Bin TL civarında bir rakama devrettiği iddiası doğru mudur? Bu iddia doğruysa yurttaşın aradaki maddi kaybı telafi edilmiş midir?





– 15 Temmuz 2016’dan sonra ticari işletme ruhsatı alamayan KHK’lı sayısı kaçtır?





– Eğer KHK’lı olması sebebiyle Ramazan Tekin isimli yurttaşın ruhsat alamadığı iddiası doğruysa kendisine ve diğer KHK’lılara evine ekmek götürmek için hükümetinizin bir tavsiyesi olacak mıdır?