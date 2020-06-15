KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha: Öğretmendi şimdi Çiftçilik yapıyor

KHK'lı öğretmen Mahmut Nacar Osmaniye'de sınıf öğretmeni görev yaparken 1 Eylül 2016 da KHK ile ihraç edildi.

Geçimini sağlamak için yoğurt yapıp pazarladı, Muğla'da vidanjör şoförlüğü yaptı. Şimdi kendi tarlasında çiftçilik yaparak ve manav dükkanı işleterek geçimini sağlıyor.















KHK TV'ye yaşadıkları zorlukları anlatan Mahmut Nacar, " KHK'lı olduğumuzu öğrenenler iş vermekten kaçınıyor. Kendi ülkemizde Suriyelilerden ağır koşullarda yaşıyoruz, 3 bin liralık işi bin liraya yaptırmak isteyenler oluyor." Dedi.





İlk görev yerinin Siirt'in Pervari ilçesinin bir dağ köyü olduğunu belirten Mahmut Öğretmen, vatanını milletini seven öğrenciler yetiştirdiğini kaydetti.





Terörist ve vatan hainliği yaftasını yemenin çok zoruna gittiğini belirten Nacar, "Yasal sendika üyeliği, çocuklarımın Milli Eğitim Bakanlığı izniyle açılan bir dershaneye gitmesi nedeniyle terör örgütü üyeliğiyle suçlandım. Şuan hayal kırıklığı yaşıyorum. Çocuklarımın eğitim hayatı olumsuz etkilendi büyük oğlum okulu bıraktı. Ülkenin geleceğini iyi görmüyorum. İmkanım olsa ben de çocuklarım da yurt dışında yaşarız." Diye konuştu.









Yakın akraba ve arkadaşlarının tutumlarından yakınan Mahmut öğretmen, "Yakınlarım ve akrabaların atıldıktan sonra ilişkiyi kestiler. Hal hatır sormadılar, onlarla geçirdiğim günlere hayıflanıyorum. Gerçek dostluğu bu süreçte gördük. Ailemde en yakın olarak gördüğüm birisinin, 'Devlet suçun yoksa neden atsın demek ki bir suçun var' demesi çok ağırıma gitti. Bu günler elbette geçecek bu günleri belki gülerek anlatacağız." İfadelerini kullandı.