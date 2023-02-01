Samanyolu Haber /Ekonomi / Kia ve Hyundai araçlara sigorta yapılamıyor: İşte nedeni. /01 Şubat 2023 15:52

Kia ve Hyundai araçlara sigorta yapılamıyor: İşte nedeni.

.. ABD'de Kia ve Hyundai marka araçlara dönük hırsızlıklarda büyük artış yaşanıyor. Sigorta şirketleri söz konusu markalara sigorta yapmayı reddederken, Seattle yönetimi, markalar hakkında dava açtı

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ABD'nin bazı kentlerinde otomotiv markaları Kia ve Hyundai'ye ait araçların çalınmasında son iki yılda büyük artış görülüyor.

Car and Driver sitesinde yer alan habere göre, söz konusu markalara dönük hırsızlıkları "Kia Boyz" adlı TikTok trendinin popüler hale getirdiği ifade edildi.

Bu araçların çalınmasında en büyük etkenin bu markalara ait eski modellerin "motor sabitleyici" adlı hırsızlık önleyici cihaza sahip olmaması gösterildi.

Bu cihaza sahip olmayan araçların camlarının alarm sistemini harekete geçirmeden kolayca kırılabildiğine işaret ediliyor.

ABD'de bu markalara ait araçların çalınmasının çok yaygınlaştığı, bu nedenle sigorta şirketlerinin Kia ve Hyundai'ye hizmet vermeyi reddettiği belirtildi.

Hırsızlığı çok yaygın olduğu bölgelerden biri olan St. Louis'de Progressive adlı sigorta şirketinin, söz konusu marka sahiplerinin başvurusuna otomatik olarak ret mesajı gönderdiği ifade edildi. Nationwide ve Geico gibi sigorta şirketlerininse bu markalara dönük sigorta primlerini arttırdığı aktarıldı.

Kia ve Hyundai'nin artan hırsızlıkların ardından araçlar için yerel emniyetlere direksiyon kilidi tedarik etmesine ve yeni standart güvenlik kitlerini satışa sunmasına karşın hırsızlık sayısında bir azalma olmadığı kaydedildi.

Hırsızlıkların artması üzerine St. Louis yerel yönetiminin, geçtiğimiz Ağustos ayında Kia ve Hyundai'yi dava açmakla tehdit ettiği bildirildi. Bu dönemde bu araç markalarının çalınma sayısının günde 23'e yükseldiğine dikkat çekildi.

Seattle kentinde de Kia ve Hyundai'ye araçlara yeterli hırsızlık önleyici teknoloji yerleştirmediği için dava da açıldığı öğrenildi.

Seattle kent savcısı Ann Davison, Fox 13 Seattle'a yaptığı açıklamada, "Bir önceki Temmuz'dan son Temmuz ayına kadar Seattle kentindeki Kia ve Hyundai araçlarının çalınma sayısı yüzde 625 arttı" ifadelerini kullandı. Hırsızlıkların "kamusal bir baş belası" haline geldiğini söyleyen Davison, hırsızlıklara çözüm getirmediği için Kia ve Hyundai şirketlerine tepki gösterdi.

Şirketlerden açıklama
Konuya ilişkin açıklama yapan Hyundai, haklarında açılan davanın "yersiz ve gereksiz" olduğunu savundu. Şirket, hırsızlıkların önlenmesi için gerekli tüm adımların atıldığını ileri sürdü.
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