Kıbrıs görüşmelerinden sonuç yok

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın son gün oturumu gerçekleştirildi.





BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 27 Nisan'da başlayan ve bugün tamamlanan toplantıların ardından açıklamalarda bulundu. Guterres Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik ortak zemin bulamadıklarını ifade ederek, “Henüz yeterli ortak zemin bulamadık. Ancak ben vazgeçmiyorum. Benim gündemim basit. Birlikte barış ve güvenlik içinde yaşamayı hak eden Kıbrıslıların refahı ve güvenliği için mücadele etmektir” diye konuştu.

Üç gün süren gayriresmi toplantılarda Kıbrıs’taki iki tarafın ortaya sunduğu tutumlarına ilişkin bilgi veren Guterres, tarafların ortak zemin bularak resmi müzakerelerin başlaması hedefiyle yakın zamanda yapılacak bir sonraki 5+BM toplantısında bir araya gelme konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.





Guterres, “Biz, bu diyaloğun devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapma konusunda ve olumlu sonuçlara ulaşmada kararlıyız” dedi.