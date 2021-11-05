Kıbrıs Ocak'ta erken seçime gidiyor

Kıbrıs'ta yeni kabine şu şekilde oldu:







Başbakan: Faiz Sucuoğlu

Sağlık Bakanı: Ali Pilli

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Sunat Atun

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Resmiye Canaltay

Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğtuloğlu

İçişleri Bakanı: Kutlu Evren

Tarım Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Eğitim ve Kültür Bakanı: Olgun Amcaoğlu

Maliye Bakanı: Dursun Oğuz

Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Koral Çağman





Ocak ayı içerisinde erken seçim hedefini de belirten Faiz Sucuoğlu, Danışma Kurulu’nda diğer partilerle değerlendirmenin de bu yönde olduğunu belirtti. Sucuoğlu, “Bütçeyi geçirme anlamında bir sıkıntı olamayacaksa 9 Ocak olabilir, sıkıntı olursa bir hafta daha sonra olabilir” şeklinde konuştu. Sucuoğlu, Ülkeyi bütçeyi bırakmama anlamında UBP’nin 9 Ocak’ı istemesine karşın, seçimin 16 Ocak veya 23 Ocak’ta olabileceğini de belirtti.





Bu iki aylık süreçte Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda da düzenlemeye gidileceğini ifade eden Sucuoğlu, “Parti Meclisimiz oy birliğiyle karma oyun kaldırılması yönünde karar alırken, diğer partilere de bunu paylaştık. Kısmi düzenleme veya kolaylaştırma gibi başka öneriler de ortaya çıktı, bunları konuşacağız. Ya kaldırılacak ya da daha basit ve anlaşılır bir şekle sokulacak” dedi.





Bütçenin seçim tarihinden önce geçirilmesi konusunda da diğer partiler ile hemfikir olunduğuna değinen Sucuoğlu, bu konudaki çalışmalar nedeniyle seçim tarihinin bir veya iki hafta ötelenebileceğini açıkladı.



