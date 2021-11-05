Samanyolu Haber /Dünya / Kıbrıs Ocak'ta erken seçime gidiyor /05 Kasım 2021 19:10

Kıbrıs Ocak'ta erken seçime gidiyor

Kuzey Kıbrıs'ta Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'nun kabinesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Yeni Başbakan Sucuoğlu 2022'in ilk ayında erken seçime gidileceğini açıkladı.

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Kıbrıs'ta yeni kabine şu şekilde oldu:

Başbakan: Faiz Sucuoğlu
Sağlık Bakanı: Ali Pilli
Ekonomi ve Enerji Bakanı: Sunat Atun
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Resmiye Canaltay
Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğtuloğlu
İçişleri Bakanı: Kutlu Evren
Tarım Bakanı: Nazım Çavuşoğlu
Eğitim ve Kültür Bakanı: Olgun Amcaoğlu
Maliye Bakanı: Dursun Oğuz
Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Koral Çağman

Ocak ayı içerisinde erken seçim hedefini de belirten Faiz Sucuoğlu, Danışma Kurulu’nda diğer partilerle değerlendirmenin de bu yönde olduğunu belirtti. Sucuoğlu, “Bütçeyi geçirme anlamında bir sıkıntı olamayacaksa 9 Ocak olabilir, sıkıntı olursa bir hafta daha sonra olabilir” şeklinde konuştu. Sucuoğlu, Ülkeyi bütçeyi bırakmama anlamında UBP’nin 9 Ocak’ı istemesine karşın, seçimin 16 Ocak veya 23 Ocak’ta olabileceğini de belirtti.

Bu iki aylık süreçte Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda da düzenlemeye gidileceğini ifade eden Sucuoğlu, “Parti Meclisimiz oy birliğiyle karma oyun kaldırılması yönünde karar alırken, diğer partilere de bunu paylaştık. Kısmi düzenleme veya kolaylaştırma gibi başka öneriler de ortaya çıktı, bunları konuşacağız. Ya kaldırılacak ya da daha basit ve anlaşılır bir şekle sokulacak” dedi. 

Bütçenin seçim tarihinden önce geçirilmesi konusunda da diğer partiler ile hemfikir olunduğuna değinen Sucuoğlu, bu konudaki çalışmalar nedeniyle seçim tarihinin bir veya iki hafta ötelenebileceğini açıkladı.

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