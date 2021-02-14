Kıbrıs Rum kesimi karıştı: Sebep yolsuzluk ve Kovid-19





Polisle çatıştan göstericiler Lefkoşa Rum kesimini savaş alanına çevirdi. Öğle saatlerinde Stasinou Caddesi, çevresindeki sokaklar ve Kolokasi Parkı’nda toplanan göstericiler arasında çocuklarında olduğu görüldü. Sosyal medyadan örgütlenen yüzlerce Rum, rüşvetle AB pasaportu satışı skandalının ardından ortaya çıkan kredi yolsuzluklarına adı karışan siyasileri protesto etti. “Artık yeter, dayanamıyoruz!” sloganları atan eylemciler, COVID-19 önlemleri çerçevesinde alınan sıkı yasaklara da karşı çıktı, yolları kapatan polisi taş yağmuruna tuttu.





2 YARALI 10 TUTUKLU





Rum polisi, taşkınlık yapan ve işyerlerine zarar veren göstericileri engellemekte zorlandı. Çevik kuvvet polisinin müdahalesinin ardından TOMA’lar devreye girdi. 2 kişinin yaralandığı olaylarda, 10 eylemci tutuklandığı bildirildi. Geçtiğimiz aylarda Anastasiadis hükümetinin “para karşılığı” AB pasaportu verdiği ve bu yolla birçok suçluya AB vatandaşlığı sağlandığına dair haberler ortaya çıkmıştı.