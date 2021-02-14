Samanyolu Haber /Gündem / Kıbrıs Rum kesimi karıştı: Sebep yolsuzluk ve Kovid-19 /14 Şubat 2021 10:04

Kıbrıs Rum kesimi karıştı: Sebep yolsuzluk ve Kovid-19

Kıbrıs Rum yönetiminde sol örgütler, yolsuzluk ve “altın pasaport” skandalları ile salgına yönelik alınan sıkı önlemleri dün protesto etti.

SHABER3.COM


Polisle çatıştan göstericiler Lefkoşa Rum kesimini savaş alanına çevirdi. Öğle saatlerinde Stasinou Caddesi, çevresindeki sokaklar ve Kolokasi Parkı’nda toplanan göstericiler arasında çocuklarında olduğu görüldü. Sosyal medyadan örgütlenen yüzlerce Rum, rüşvetle AB pasaportu satışı skandalının ardından ortaya çıkan kredi yolsuzluklarına adı karışan siyasileri protesto etti. “Artık yeter, dayanamıyoruz!” sloganları atan eylemciler, COVID-19 önlemleri çerçevesinde alınan sıkı yasaklara da karşı çıktı, yolları kapatan polisi taş yağmuruna tuttu.

2 YARALI 10 TUTUKLU

Rum polisi, taşkınlık yapan ve işyerlerine zarar veren göstericileri engellemekte zorlandı. Çevik kuvvet polisinin müdahalesinin ardından TOMA’lar devreye girdi. 2 kişinin yaralandığı olaylarda, 10 eylemci tutuklandığı bildirildi. Geçtiğimiz aylarda Anastasiadis hükümetinin “para karşılığı” AB pasaportu verdiği ve bu yolla birçok suçluya AB vatandaşlığı sağlandığına dair haberler ortaya çıkmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kıbrıs Rum kesimi karıştı: Sebep yolsuzluk ve Kovid-19 Sonraki Haber >>

'Açım, aç' feryadı karşısında dondu kaldı!

'Açım, aç' feryadı karşısında dondu kaldı!

Fena mı? Ödediğinin üçte ikisi benim!

Fena mı? Ödediğinin üçte ikisi benim!

Milletle alay eden Takvim'e videolu cevap

Milletle alay eden Takvim'e videolu cevap

"Karantinadayken duruşmaya gitmedim diye yakalama kararı çıkardılar"

AKP sözcüsü: "Avrupa ve ABD'den Türkiye'ye göç ediyorlar"

AKP sözcüsü:

Polis Uygurları bu sözlerle gözaltına aldı: Şuradan süpürerek dağıtalım!

Polis Uygurları bu sözlerle gözaltına aldı: Şuradan süpürerek dağıtalım!

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:07:14