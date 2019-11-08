Samanyolu Haber /Dünya / Kıbrıs Rum Kesimi Türkiye'nin karşı çıktığı anlaşmayı resmen imzaladı /08 Kasım 2019 23:28

Kıbrıs Rum Kesimi Türkiye'nin karşı çıktığı anlaşmayı resmen imzaladı

Doğu Akdeniz'de devam eden doğalgaz arama çalışmaları devam ederken, Türkiye'nin de karşı çıktığı Kıbrıs Rum Kesimi'nin arama faaliyetleriyle ilgili bir anlaşma için imzalar atıldı.

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Türkiye ile Kıbrıs arasında doğalgaz konusunda sondaj çalışmaları krizi devam ederken Rum Yönetimi, 8,4 milyar euroluk ilk doğalgaz işletme anlaşmasını Shell, Noble ve Delek şirketleri ile imzaladığını duyurdu. Amerikan, İsrail, İngiliz ve Hollandalı şirketlerle yapılan anlaşmaya göre, Lefkoşa 18 yıl boyunca yılda ortalama 470 milyon euro elde edecek.

tr.euronews.com'da yer alan habere göre Kıbrıs Enerji Bakanı George Lakkotrypis anlaşmayı imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Noble Energy, Shell ve Delek ilk işletme ruhsatına sahipler, kaynakları pazarlayabilirler." ifadelerini kullandı.

25 yıllık lisans anlaşması, 2011 yılında Noble tarafından Kıbrıs açıklarında ilk keşfedilen Afrodit gaz alanını kapsıyor.

Yılda 470 milyon euro gelir

Anlaşma, 2014 yılı ortasından bu yana petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle şirketlerin talep ettiği revizyonlar onaylandıktan sonra imzalandı. Anlaşmaya göre, Lefkoşa 18 yıl boyunca yılda ortalama 470 milyon euro elde edecek.

Lakkotrypis anlaşmanın şartları uyarınca konsorsiyumun 2025 yılına kadar doğalgaz çıkartmak zorunda olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz şubat ayında, ExxonMobil ve Qatar Petroleum, tahminlere göre, 230 milyar metreküp doğalgaz içeren büyük bir gaz alanı keşfetmişti.

AB, Türkiye'ye yaptırım uyguladı

Avrupa Birliği (AB) temmuz ayında Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı. Karar kapsamında fon kesintisi, üst düzey toplantıların şimdilik yapılmaması ve Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye yönelik mali yardım şartlarını yeniden gözden geçirmeye davet edilmesi bulunuyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptırım uygulanması halinde Doğu Akdeniz'de mevcut faaliyetlere ek olarak ilave adımların atılacağı uyarısında bulunmuştu.
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