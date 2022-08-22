Samanyolu Haber /Dünya / Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail'den Demir Kubbe alıyor /22 Ağustos 2022 09:30

Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail'den Demir Kubbe alıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İsrail'den Demir Kubbe hava savunma sistemi alacağı belirtildi. Yunan basınında yer alan haberde, sistemin 'Türkiye'den gelen tehdide' karşı kullanılacağı kaydedildi.

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Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, iki taraf arasında Demir Kubbe hava savunma isteminin satışı için imzalanan anlaşma uygulamaya geçiyor. Rum Yönetimi Savunma Bakanlığı, 'hükümetin Demir Kubbe'yi satın alma kararının uygulanmaya başladığını' duyurdu.

Haberde anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. İsrail'den kaç bataryanın alınacağı, ne zaman teslim edileceği ve nereye yerleştirileceği bilgileri yer almadı. İsrail Savunma Bakanlığı da habere ilişkin yorum yapmadı.

Yunan gazetesi sistemin 'Türkiye'de gelen tehdide karşı alındığı' belirtilirken, 70 kilometre menzili olan Demir Kubbe'nin adanın tamamını koruyacağı kaydedildi.

Demir Kubbe nasıl çalışıyor?

Sistem esas olarak karşı taraftan fırlatılan roketin imhası prensibine dayanıyor. Radar, kontrol-komuta ünitesi ve füze fırlatıcıdan oluşan üç parçalı sistem öncelikle karşı cepheden atılan roketi tespit ediyor, gelişmiş bir yazılım ile roketin güzergahını ve düşeceği noktayı hesaplıyor ve bu bilgi doğrultusunda roketi zararsız hale getirmek üzere üzere en yakın üniteden füze fırlatıyor.
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