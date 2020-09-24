Samanyolu Haber /Gündem / Kıbrıs Rum Yönetimi'nden yeni mesaj /24 Eylül 2020 23:56

Kıbrıs Rum Yönetimi'nden yeni mesaj

Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'ten adanın birleşmesi yönündeki görüşmelerle ilgili yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'taki Türk yönetimle yeniden birleşme için görüşmelere açık olduklarını; ancak bunu "namlunun ucunda yapmayacaklarını" söyledi.

Avrupa Birliği'nin Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'yu yaptırım uygulamak için incelemeye aldığını açıklamasının ardından, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye yaptırım uygulanmaması durumunda bu yaptırımları bloke etmeyi düşündüğü aktarıldı.

"Tehdit ve gözdağı verilen şartlar altında bu olmaz"

Olası yaptırımların görüşülmesinin planlandığı 1-2 Ekim'deki Brüksel'deki AB zirvesi öncesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabında Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili konuşan Anastasiadis, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs barış görüşmelerinin gerçekten başarıya ulaşacak şekilde başlaması için, iyi niyetli ve yapıcı müzakerelere imkan sağlayan bir ortam meydana getirmek zorundayız. Tehdit ve gözdağı verilen şartlar altında bu olmaz."

Kıbrıs'taki Rum ve Türk yöneticilerin birleşme için yürüttüğü son müzakereler, 2017'nin ortasında, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar üzerine durmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kıbrıs Rum Yönetimi'nden yeni mesaj Sonraki Haber >>

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Ali Babacan bombaladı

Ali Babacan bombaladı

Yıllar sonra anlattı

Yıllar sonra anlattı

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

Başkentte sağlıkçıların düştüğü duruma bakın

Başkentte sağlıkçıların düştüğü duruma bakın

3 küçük çocuğun kaza anındaki kurtuluşu kameralara yansıdı

3 küçük çocuğun kaza anındaki kurtuluşu kameralara yansıdı

Duvarın üzerinde mahsur kaldılar

Duvarın üzerinde mahsur kaldılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:33:05