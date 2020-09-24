Kıbrıs Rum Yönetimi'nden yeni mesaj

Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'taki Türk yönetimle yeniden birleşme için görüşmelere açık olduklarını; ancak bunu "namlunun ucunda yapmayacaklarını" söyledi.





Avrupa Birliği'nin Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'yu yaptırım uygulamak için incelemeye aldığını açıklamasının ardından, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye yaptırım uygulanmaması durumunda bu yaptırımları bloke etmeyi düşündüğü aktarıldı.





"Tehdit ve gözdağı verilen şartlar altında bu olmaz"





Olası yaptırımların görüşülmesinin planlandığı 1-2 Ekim'deki Brüksel'deki AB zirvesi öncesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabında Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili konuşan Anastasiadis, şu ifadeleri kullandı:





"Kıbrıs barış görüşmelerinin gerçekten başarıya ulaşacak şekilde başlaması için, iyi niyetli ve yapıcı müzakerelere imkan sağlayan bir ortam meydana getirmek zorundayız. Tehdit ve gözdağı verilen şartlar altında bu olmaz."





Kıbrıs'taki Rum ve Türk yöneticilerin birleşme için yürüttüğü son müzakereler, 2017'nin ortasında, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar üzerine durmuştu.