Samanyolu Haber /Dünya / Kıbrıs’ta "altın pasaport" yolsuzluğu /09 Haziran 2021 12:14

Kıbrıs’ta "altın pasaport" yolsuzluğu

Kıbrıs’ın AB üyesi olmayan ülke vatandaşına yatırım karşılığı pasaport verme uygulamasında yolsuzluk yapıldığı belirlendi. Soruşturma Komisyonuna göre yarıdan fazla pasaport yasal olmayan şekilde verildi.

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AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 2007'den 2020'nin sonuna kadar binlerce AB üyesi olmayan ülke vatandaşına yasadışı olarak Kıbrıs vatandaşlığı verdiği belirtildi.

DW'nin haberine göre iddiaları soruşturmak üzere kurulan araştırma komisyonun başkanı Myron Nikolaos, Pazartesi günü başkent Lefkoşa'da yaptığı açıklamada skandala, politikacıların, avukatların, din adamlarının yanı sıra devlet memurlarının da karıştığını belirterek, hukukun sorumluları ortaya çıkaracağını söyledi.

Yapılan soruşturmalar neticesinde toplam 3 bin 609 kişinin yasadışı olarak Kıbrıs vatandaşlığı aldığının tespit edildiğini belirten Nikolaos, "Bu, incelediğimiz toplam 6 bin 779 vakanın yaklaşık yüzde 53'ünü oluşturuyor" dedi. Yaklaşık dokuz ay süren soruşturmaları AB de talep etmişti.

AB'de yerleşme, iş, seyahat özgürlüğü gibi çok sayıda kolaylıklar sağladığı için "Altın pasaport" olarak da anılan Kıbrıs vatandaşlığına sahip olabilmek için başvuru sahiplerinin Kıbrıs'a en az 2,5 milyon euroluk yatırım yapmaları şartı aranıyordu. Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, 2013'teki ağır mali kriz nedeniyle acilen ihtiyaç duyulan 9,7 milyar euro'nun bu yolla temin edildiğini açıkladı.

Kıbrıs vatandaşlığına geçerek, bu ülkenin pasaportuna sahip olmak temelde tamamen yasal. Ancak geçen yıl, El Cezire televizyonu, üst düzey devlet yetkililerinin vatandaşlık verme sürecinde başvurdukları yolsuzlukları gizli kamera kayıtları ile belgeledi. Kayıtların birinde, vatandaşlık başvurusunda bulunan bir kişinin sorununu "çözme sözü" verdiği görülen Kıbrıs Parlamentosu Başkanı istifa etti.

AB, Malta'nın da başvurduğu yatırım karşılığı vatandaşlık ve pasaport verme uygulamasına uzun zamandır karşı çıkıyor. AB Komisyonu'na göre uygulama, özellikle güvenlik, kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve yolsuzluk alanlarında riskler taşıyor. Kıbrıs tartışmalı vatandaşlık uygulamasına Kasım 2020'de son vermişti.
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