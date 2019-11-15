Kıbrıs’tan Türkiye’ye sondaj tepkisi

Kıbrıs’tan yapılan açıklamada Türkiye’ye ait bir sondaj gemisinin ada açıklarında faaliyete başlamasına tepki gösterildi ve Ankara’nın uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi.







Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yeni bir AB yaptırım çerçevesinin yürürlüğe girdiği gün Türkiye’nin bu yeni yasadışı faaliyetlerinin ilan edilmesi, uluslararası hukuka ve Avrupa hukukuna karşı aşırı ve provokatif saygısızlığın göstergesidir” ifadeleri kullanıldı.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fatih sondaj gemisinin dün Karpaz Burnu’nun güneyindeki yeni faaliyetine başladığını duyurmuştu.Avrupa Birliği (AB) de Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almıştı.





Buna göre AB’nin Türkiye'ye sağladığı katılım öncesi fonlarda kesinti yapılmasına, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki kredi faaliyetlerinin gözden geçirilmesine, Türkiye ile AB arasında devam eden havacılık anlaşması müzakerelerinin askıya alınmasına ve Ortaklık Konseyi ile üst düzey diyalog toplantılarına bir süreliğine ara verilmesine karar verildiği belirtilmişti.