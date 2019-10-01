Samanyolu Haber /Dünya / Kıbrıslı AKEL milletvekili Türkçenin AP'de resmi dil olmasını talep etti /01 Ekim 2019 11:26

Kıbrıslı AKEL milletvekili Türkçenin AP'de resmi dil olmasını talep etti

Kıbrıs'tan AKEL Partisi Avrupa Parlamenteri seçilen Niyazi Kızılyürek Türkçe dilinin Avrupa Birliği’nin (AB) resmi dil olmasını talep etti.

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Ahvalnews.com'dan Evren Dede'nin haberine göre Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’na sunduğu yazlı önergeyle Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in Avrupa Komisyonu, Konseyi ve Parlamento Başkanlarına 17 Şubat 2016 tarihinde gönderdiği mektuba atıfta bulunarak Türkçenin AB’nin resmi dilleri arasında yer alması için gerekli sürecin hızlandırılmasını istedi.

Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek önergesinde “Anastasiadis 17 Şubat 2016 tarihli mektubunda Türkçenin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dillerinden biri olduğunu vurguluyor ve AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın 342’nci maddesi kapsamında AB’nin resmi dili olmasını istiyor” ifadelerini kullandı.

Kızılyürek, AB’nin Kıbrıslı Türk vatandaşlarının da anadillerinin AB’nin resmi dili olmasını beklediklerini kaydetti.

2019 yılı Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bir Kıbrıslı Türkün ilk kez Kıbrıslı Rumlar ve Türkler tarafından parlamenter seçildiğine vurgu yapan Niyazi Kızılyürek, soru önergesinde “Avrupa Komisyonu’na Türkçenin AB’nin resmi dili olması konusunda sürecin hızlandırılması için ne tür önlemler alacağını” sordu. 
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