Kıbrıslı liderler yemekte bir araya geldi

"Yıl sonuna kadar belli olmasını umuyoruz"





"İki devletli çözümü tartışmayız"





Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in davetiyle öğlen yemeğinde bir araya geldiği açıklandı.AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, görüşmeyi "yaratıcı" diye nitelendirerek, BM Genel Sekreterinin iki taraf arasındaki görüş ayrılıklarını not ettiğini belirtti.Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar'ın, görüşmede Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve iki devletli çözüm konusundaki tutumunu ortaya koyduğunu belirten Anastasiadis, "Müzakerelerdeki tıkanıklığı aşacak değişik yolları, ama aynı zamanda yapıcı diyaloğu yeniden başlatacak koşulların yaratılmasını istişare ettik" dedi. Görüşmenin ayrıntılarına girmeyen Anastasiadis, Guterres'in taraflar arasında güven oluşturucu önlemler ve müzakerelerin yeniden başlatılabilmesine ortak zemin arayışı için bir özel temsilci görevlendirmeyi düşündüğünü kaydetti.Kıbrıs Rum kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, dün Associated Press haber ajansına verdiği röportajda görüşmeyi "oldukça yapıcı" diye nitelendirmiş, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorununa ilgi göstermesini olumlu bulduklarını ifade etmişti. Hristodulidis, atanacak yeni BM özel temsilcisinin Kıbrıs'ı ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi ziyaret etmesini beklediklerini kaydederek, özel temsilcinin "görüşmelere yeniden başlanmasının mümkün olup olmayacağına dair görüşünü yıl sonuna kadar açıklamasını umduklarını" belirtti.Kıbrıslı Rumların BM kararları temelinde görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu, görüşmelere "hemen yarın bile oturabileceklerini" belirten Hristodulidis, "Müzakereler olmadan durumun giderek daha da güçleştiğini görüyoruz. Kıbrıs sorununu çözmenin tek yolu müzakerelerden geçiyor" diye konuştu."Kıbrıslı Rumlar iki devletli çözümü tartışamaz bile" diyen Rum Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin savunduğu iki devletli çözümün BM kararlarının çerçevesi dışında olduğunu ve Guterres'in görev alanına girmediğini belirtti. Uluslararası toplumun da böyle bir çözüme "olumsuz" tepki gösterdiğini söyleyen Hristodulidis, Kıbrıs için uygulanabilir tek çözümün federasyon olduğunu savundu.Ada'nın birleşmesi için iki taraf arasında federasyon hedefli son görüşmelerden 2017 yılında da sonuç alınamaması üzerine Türk tarafı iki devletli çözüm seçeneğini gündeme getirmişti. Gerek Türkiye gerekse Kıbrıs'taki Ersin Tatar hükümeti federasyonu artık müzakere etmeyeceklerini, Kıbrıs'ta eşit iki egemen devletin tek çözüm olduğunu savunuyor.