Samanyolu Haber /Dünya / Kıbrıs'ta bomba alarmı: Yüzlerce okul tahliye edildi /12 Şubat 2025 11:03

Kıbrıs'ta bomba alarmı: Yüzlerce okul tahliye edildi

Kıbrıs'ta e-posta yoluyla yapılan bomba tehditleri nedeniyle yüzlerce okul tahliye edildi. Macaristan ve Bosna Hersek'te de benzer tehditlerin alındığı bildirildi.

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Kıbrıs'ta Salı günü yapılan bomba tehditleri nedeniyle yüzlerce okul boşaltıldı. Bomba tehdidinin e-mail yoluyla yapıldığı, Macaristan ve Bosna Hersek'te de benzer e-postaların görüldüğü belirtildi.

DW'nin haberine göre, Emniyet Sözcüsü Kyriaki Lambrianidou, yapılan aramalarda herhangi bir patlayıcı bulunmadığını ifade etti. Kıbrıs radyosu RIK'ya konuşan Sözcü, olaya ilişkin Avrupa Polis Teşkilatı'nın da (Europol) bilgilendirildiğini söyledi.

Geçen yıl da benzer tehditler yapılmıştı

Haber portalı Cyprus News, maillerde Allah'ın adının kullanıldığını, bozuk bir Yunanca ile yazılan mesajlarda "Yüzünüzü kana bulayacağız" ve "Avrupa topraklarının her bir metrekaresini işgal edeceğiz" gibi ifadelerin yer aldığını bildirdi.

Kıbrıs'ta geçen yıl Mayıs ayında da benzer tehditler üzerine yüzlerce okul tahliye edilmişti. Bu tehditlerin de yanlış alarm olduğu ortaya çıkmış, Kıbrıs'ın neden bu tehditlerin hedefi olduğu ise anlaşılamamıştı.
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