Kıbrıs'taki 'BM Barış Gücü' ile ilgili yeni karar

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, adada 1964 yılından bu yana görev yapan BM Barış Gücü’nün görev süresini altı ay daha uzatma kararı aldı. BMGK kararında Türkiye ve KKTC liderlerinin Maraş’ı kısmen yerleşime açma planından geri adım atılması çağrısı yinelendi.





Konsey onayladığı kararda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 9 Temmuz’da konseye gönderdiği Kıbrıs raporunu memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Güvenlik Konseyi, Genel Sekreter Guterres’in iyi niyet misyonu çerçevesinde adada barışı sağlamak için sürdüğü tüm çabaları destekleme kararı aldı.





Kıbrıs ve Maraş için daha önce alınan BM kararlar hatırlatıldı





Güvenlik Konseyi kararında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’yi ziyareti sırasında 20 Temmuz’da açıklanan Maraş açılımına da değinildi. Türkiye ve KKTC’nin Maraş’ın yüzde 3,5’unun yeniden açılması ve iki ayrı devlet açıklamasına işaret edilen Güvenlik Konseyi kararında şu ifadeler kullanıldı: “Türk ve Kıbrıslı Türk liderlerin 20 Temmuz'da Maraş konusundaki açıklamaları ve hareketleri derhal tersine çevrilmeli, Genel Sekreter'in adada gerilimi tırmandırıcı adımlardan kaçınmaya yönelik önceki çağrısına uyulmalıdır. Maraş'ın statüsü yeniden teyit edilerek, 2020 yılı Ekim ayından bu yana Maraş'ta atılan tüm adımlar geri alınmalıdır” denildi.





Maraş konusunda önceki kararlara ters düşen hiçbir eylemin yapılmaması gerektiğini yineleyen Güvenlik Konseyi, daha önceki alınan kararlar çerçevesinde Maraş konusunda gerilimi tırmandırabilecek herhangi bir tek taraflı eylemden kaçınma gereğini vurguladı. Kararda, Kıbrıs’ta gerilimlerin barışçı çözüm umutlarını baltalayacağı ifade edildi.





“BM kararları çerçevesinde yapılacak her türlü girişimi destekliyoruz”





Güvenlik Konseyi, Kıbrıslılar’ın aralarındaki ihtilafların giderilmesi ve barışın sağlanmasını amaçlayan tüm hareketlerini destekleyeceğini kaydetti. Genel Sekreter’in ve ekibinin çalışmalarının memnuniyetle karşılandığı, BM’nin girişimiyle iki tarafın liderleri ve garantör ülkelerin de katıldığı, 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre'de yapılan toplantıda taraflar arasında uzlaşma sağlanamamasından ise üzüntü duyulduğu belirtildi. “Genel Sekreter’in devam eden uzlaşı çabalarına tam destek veriyoruz. Barış yolunda ortak zeminin sağlanması için taraflar arasında açıklık ve esneklik önemlidir” ifadesi kullanıldı.





Kıbrıs’ta kalıcı barışın sağlanması için resmi müzakerelere yeniden dönülmesi gerektiğine vurgu yapılan kararda, taraflar arasında kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüm çabalarının destekleneceği belirtildi. Kıbrıs’ta çözümün sağlanması için daha önce alınan BM kararlarının hala geçerli olduğu kaydedilerek, “Çözüm ilgili maddelerde belirtildiği gibi, siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çerçevesinde sağlanabilir. Siyasi gerilimler arttığında her iki toplumun da çözüm yolunda umutsuzluğu derinleşiyor ve geri dönüşü olmayan riskler ortaya çıkıyor” denildi.