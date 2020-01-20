Kıbrıs'tan Türkiye'ye sert tepki

Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye “uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan bir korsan devlet olarak” tanımlandı.







Açıklamada, Doğu Akdeniz'deki ülkeler arasında ortaya çıkan enerji temelli ortaklıklar karşısında Türkiye'nin tek başına hareket ettiğine dikkat çekildi. Kıbrıs, Türkiye’nin Doğu Akdeniz konusunda “uluslararası yasa dışılık yolunu” seçtiğini ifade etti.





Kıbrıs aynı zamanda, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) yasa dışı faaliyetlerini durdurma çağrısını da “kışkırtıcı bir şekilde göz ardı ettiğini” vurguladı.





AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de daha önce AB'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri karşıtı konumunu sürdürdüğünü açıklamıştı.





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bugün Türkiye’nin yürüttüğü sondaj çalışmaları hakkında konuştu.





Dönmez, “Cuma günü lokasyon bölgesine gitti, bizim Lefkoşa 1 olarak adlandırdığımız sahaya. KKTC’den aldığımız ruhsat alanlarından birisi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl beş offshore (açık deniz) sondaj hedefimiz vardı. Hamdolsun beşini de tamamladık. Yine 2020 yılında da beş açık deniz hedefimiz var. Bu saha, adanın güney doğusuna doğru kalmaktadır. Biliyorsunuz adanın doğusunda daha önce bir-iki sondajımız olmuştu. Şimdi biraz daha güneydeki sahalarda yapacağız” ifadelerini kullandı.





Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yavuz sondaj gemimiz, üçüncü sondaj faaliyetini gerçekleştirmek üzere Ada'nın güneyindeki 'G' ruhsat sahasına intikal etmiştir" açıklaması yapmıştı.





Aksoy, “Bu sahada Ada'nın ortak sahibi olarak Kıbrıs Türklerinin de en az Kıbrıs Rumları kadar hakları vardır. Burada petrol ve doğal gaz bulunması halinde iki taraf da gelirleri birlikte paylaşacaktır" ifadelerini kullanmıştı.