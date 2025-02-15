Kiev, ABD’ye nadir toprak elementleri üzerinde hak tanıyacak anlaşmayı reddetti

Münih Güvenlik Konferansı’nda ABD Kongre heyeti Zelenskiy’e bu anlaşmayı sundu, ancak Ukraynalı lider bunu geri çevirdi.



Zelenskiy yaptığı açıklamada, anlaşmayı tamamen imzalamaya hazır olmadığını, ancak müzakerelere açık olduğunu ifade etti. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya yapılan yardımların karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi talep ettiğini açıkladı.



“Putin ile ancak ABD ve Avrupa ile ortak plan sonrası görüşürüm”



Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yalnızca ABD ve Avrupa ile ortak bir barış planı üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra görüşebileceğini söyledi.



Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Zelenskiy, Rus yetkililerle görüşmeyi reddettiğini belirterek, “Rusya ile görüşmeyeceğim. Bu onlara hoşlarına gider mi, bilmem. Sadece bir Rus ile görüşmeye hazırım: Vladimir Putin. Ancak bu, Trump ve Avrupa ile ortak bir barış planı oluşturulduktan sonra mümkün olabilir” dedi.