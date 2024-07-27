SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA







Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Mikhail Podolyak, Kiev’in adil ve sürdürülebilir bir barışa yol açacak şartlar üzerinde Moskova ile müzakere etmeye hazır olduğunu açıkladı.





Haziran ayının ortasında Putin, barış müzakerelerinin başlaması için bazı şartlar öne sürdü:





Ukrayna birliklerinin Donetsk, Lugansk, Kherson ve Zaporozhye bölgelerinden çekilmesi;

Podolyak, Channel 24’e verdiği röportajda, Kiev’in adil şartlarda müzakerelere hazır olduğunu ancak Rusya’nın buna hazır olmadığını söyledi.21 Temmuz’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Putin liderliğinde bile olsa Rusya ile müzakere olasılığını kabul etmişti. Zelensky, “Ukrayna konulu planlanan ikinci dünya zirvesinde eğer Rusya bir plan açıklamaya hazırsa o zaman biz de ortaklarımızla, Rusya’nın temsilcileriyle birlikte konuşmaya hazır olacağız. Ve Putin olsun ya da olmasın, ne fark eder” şeklinde konuştu.Kremlin ise bu açıklamaları “anlaşılmaz sinyaller” olarak nitelendirdi ve bunların “gerçekliğini” değerlendiremedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Maria Zakharova, Moskova’nın Zelensky’nin sözlerine güvenmediğini belirtti. Zakharova’ya göre, müzakerelere hazırlık beyanı, ABD’de yaklaşan seçimler, “barış formülünü” destekleme arzusu veya tüm faktörlerin bir araya gelmesiyle belirleniyor.Ukrayna, çatışmayı Zelensky’nin “barış formülüne” göre çözmekte ısrar ediyor. Bu formül, Rus birliklerinin Kırım, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye ve Kherson bölgelerinden çekilmesini içeriyor. Bu bölgeler, 2014 ve 2022 yıllarında yapılan referandumlar sonucu Rusya’nın bir parçası oldu. Ancak Kiev ve Batı, bu referandumları tanımıyor ve olayı ilhak olarak değerlendiriyor.Moskova ise, bu şartlara dayalı müzakere senaryosunu reddediyor.Bu dört bölge ve Kırım’ın uluslararası olarak Rusya’nın bir parçası olarak tanınması;Ukrayna’nın tarafsız, blok dışı ve nükleer silahsız statüde olması;Yaptırımların kaldırılması.Batı ve Zelensky ise bu girişimi bir ültimatom olarak nitelendirdi.