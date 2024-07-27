Samanyolu Haber /Dünya / Kiev: 'Adil müzakerelere' hazırız /27 Temmuz 2024 13:29

Kiev: 'Adil müzakerelere' hazırız

Kiev’den müzakerelere hazır olduklarına dair yeni bir açıklama geldi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Mikhail Podolyak, Kiev’in adil ve sürdürülebilir bir barışa yol açacak şartlar üzerinde Moskova ile müzakere etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Podolyak, Channel 24’e verdiği röportajda, Kiev’in adil şartlarda müzakerelere hazır olduğunu ancak Rusya’nın buna hazır olmadığını söyledi.

21 Temmuz’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Putin liderliğinde bile olsa Rusya ile müzakere olasılığını kabul etmişti. Zelensky, “Ukrayna konulu planlanan ikinci dünya zirvesinde eğer Rusya bir plan açıklamaya hazırsa o zaman biz de ortaklarımızla, Rusya’nın temsilcileriyle birlikte konuşmaya hazır olacağız. Ve Putin olsun ya da olmasın, ne fark eder” şeklinde konuştu.

Kremlin ise bu açıklamaları “anlaşılmaz sinyaller” olarak nitelendirdi ve bunların “gerçekliğini” değerlendiremedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Maria Zakharova, Moskova’nın Zelensky’nin sözlerine güvenmediğini belirtti. Zakharova’ya göre, müzakerelere hazırlık beyanı, ABD’de yaklaşan seçimler, “barış formülünü” destekleme arzusu veya tüm faktörlerin bir araya gelmesiyle belirleniyor.

Ukrayna’nın Şartları ve Rusya’nın Yanıtı

Ukrayna, çatışmayı Zelensky’nin “barış formülüne” göre çözmekte ısrar ediyor. Bu formül, Rus birliklerinin Kırım, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye ve Kherson bölgelerinden çekilmesini içeriyor. Bu bölgeler, 2014 ve 2022 yıllarında yapılan referandumlar sonucu Rusya’nın bir parçası oldu. Ancak Kiev ve Batı, bu referandumları tanımıyor ve olayı ilhak olarak değerlendiriyor.

Moskova ise, bu şartlara dayalı müzakere senaryosunu reddediyor.

Haziran ayının ortasında Putin, barış müzakerelerinin başlaması için bazı şartlar öne sürdü:

Ukrayna birliklerinin Donetsk, Lugansk, Kherson ve Zaporozhye bölgelerinden çekilmesi;
Bu dört bölge ve Kırım’ın uluslararası olarak Rusya’nın bir parçası olarak tanınması;
Ukrayna’nın tarafsız, blok dışı ve nükleer silahsız statüde olması;
Yaptırımların kaldırılması.

Batı ve Zelensky ise bu girişimi bir ültimatom olarak nitelendirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kiev: 'Adil müzakerelere' hazırız Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:49:30